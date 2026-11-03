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Dentro del ámbito de los electrodomésticos, los televisores plantean un verdadero desafío al momento de remodelar. Aunque su presencia en espacios como la sala facilita encuentros en familia o con amigos, su ubicación genera un interrogante constante: ¿de qué manera se pueden ocultar todos los cables necesarios en forma práctica y sencilla?

Por lo general, la respuesta está en ocultar los cables detrás de un mueble hecho a la medida, entre los muros o —en peores casos— detrás de una canaleta, pero todo esto representa un paso extra en las renovaciones de los espacios —ya en sí, complejas—. No obstante, compañías como LG han tenido en consideración este tema y presentan soluciones como el LG OLED evo W6.

Le contamos cómo integrar un televisor sin llenar de cables sus espacios

Con apenas nueve milímetros de ancho, su delgadez permite que el televisor se acerque a la pared y reduzca la distancia visual entre tecnología y arquitectura. El objetivo es que su pantalla de 83 pulgadas no necesariamente domine el ambiente por el número de elementos que la rodean.

Más sobre el diseño LG

Esta evolución también habla de cómo está cambiando el diseño de los televisores premium. La innovación ya no ocurre solamente dentro del panel; también está en la forma, en la instalación y en la manera en que un dispositivo se relaciona con los objetos y superficies que lo acompañan.

El W6 reúne esa aproximación con base en más de trece años de evolución de LG alrededor de la tecnología OLED. Es por esto por lo que la compañía combina en este modelo diseño wallpaper, imagen OLED, inteligencia artificial y conectividad inalámbrica como parte de una misma propuesta.

Le contamos cómo integrar un televisor sin llenar de cables sus espacios

Esta última característica de transmisión sin cables opera mediante Zero Connect, un dispositivo independiente diseñado para agrupar las entradas físicas y enviar la señal de audio y video a la pantalla en forma inalámbrica, ofreciendo calidad 4K con una tasa de refresco de hasta 165 Hz.

Esto no significa que el componente tecnológico desaparezca, solo cambia de lugar. Por ejemplo, el procesador α11 AI Processor 4K Gen3 con Dual AI Engine analiza el contenido y ajusta parámetros de imagen y sonido mediante tecnologías como AI Picture Pro y AI Sound Pro. Así, el LG OLED evo W6 demuestra que trascender en los espacios no significa tener mayor presencia.

Nos encanta de esta propuesta

1. El ancho de nueve milímetros del televisor, lo que permite que se integre más fácilmente con el interiorismo.

2. Una caja independiente concentra las conexiones físicas del televisor.

3. La conexión inalámbrica logra calidad 4K.