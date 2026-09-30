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Durante 17 años, Ever Clean se ha posicionado en el mercado nacional de fachadas y ventanería de alto desempeño a consecuencia de su enfoque, basado en brindar un servicio de calidad y productos tecnológicamente avanzados para proyectos institucionales y residenciales de alta especificación.

La nueva línea de ventanería europea y fachadas de gran formato para proyectos que buscan confort

Gracias al desarrollo de un portafolio de productos diseñado para responder a las exigencias actuales del mercado colombiano —cumpliendo rigurosamente con los estándares de la NSR-10 y la normativa de seguridad humana—, la empresa ha logrado participar activamente en proyectos de edificación con certificación LEED.

La nueva línea de ventanería europea y fachadas de gran formato para proyectos que buscan confort

“Contamos con envolventes muro cortina, respaldados técnicamente con la calidad de Alumina, presentando las garantías de sus probados sistemas”, afirman desde Ever Clean. Así mismo, para proyectos cortafuegos que requieran cerramientos como puertas, ventanas y fachadas vidriadas enmarcadas en acero, la compañía distribuye productos de la firma suiza Forster, que respalda sus productos con certificaciones europeas (EN 16034 y EN 13501) e internacionales (como UL10C, ASTM E119, ANSI/UL263 y NFPA 80).

Sobre Ever Clean

Y para celebrar su aniversario, esta empresa integra una nueva línea a su portafolio; se trata de sistemas propios de ventanería europea y fachadas de gran formato, llamadas CLEAN. “Este es el resultado de la investigación y el desarrollo, puesto al servicio de exigentes proyectos que demandan dimensiones de gran formato, entregando confort al interior de los espacios con una apariencia diferenciada”.

La nueva línea de ventanería europea y fachadas de gran formato para proyectos que buscan confort

La alta exigencia y la formación de sus clientes les ha permitido consolidar una trayectoria en la que la calidad está soportada en la “disciplina y la innovación tecnológica constante, garantizando siempre una plena satisfacción en todos los proyectos”.

Para más información: www.everclean.com.co y @everclean.com.co.