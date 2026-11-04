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Hablar de tendencias en diseño interior significó, durante mucho tiempo, anticipar colores, materiales, formas y estilos; sin embargo, las renovaciones que hoy atraviesan los espacios tienen menos que ver con esto y más con cuestionarse cómo las personas quieren vivir.

La respuesta parece apuntar hacia espacios más humanos. Lugares que ofrezcan un refugio frente al ritmo acelerado de la vida contemporánea, que recuperen el vínculo con la naturaleza, que conserven objetos y materiales capaces de contar historias y que, sobre todo, permitan expresar quiénes son sus habitantes. El diseño se comienza a alejar así de la búsqueda de una imagen perfecta para acercarse a una idea más compleja y significativa del bienestar.

Descubra las cuatro tendencias de diseño interior que marcarán el 2027

El informe de Tendencias Corona 2027 parte de esta transformación cultural para identificar cuatro grandes conversaciones que buscan redefinir la relación de las personas con los espacios que habitan.

En Naturaleza Viva, esta búsqueda se expresa por medio de materiales que conservan una relación visible con su origen, técnicas que valoran lo hecho con las manos y superficies donde la imperfección deja de ser un defecto para convertirse en una cualidad. El diseño recupera de este modo una cierta honestidad material; aquello que tiene textura, que muestra su carácter y que habla de un territorio adquiere un nuevo valor.

El hogar consigue la condición de refugio en medio de ciudades cada vez más intensas y de una vida permeada por estímulos constantes. Bruma Serena plantea precisamente esa necesidad de crear ambientes donde sea posible bajar el ritmo, descansar y recuperar la atención sobre aquello que sucede alrededor.

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Raíces Habitadas recupera el valor de lo que permanece. Los materiales duraderos, los objetos heredados, las piezas que ganan carácter con el paso de los años y las referencias culturales que sobreviven a las tendencias plantean una relación distinta con los espacios. Ya no se trata de construir interiores destinados a ser fotografiados durante una temporada, sino lugares capaces de acompañar distintas etapas de la vida.

Y en una época dominada por imágenes que circulan a gran velocidad y por interiores que muchas veces parecen responder a un mismo lenguaje global, surge el deseo de recuperar la individualidad. Declaración Genuina representa esa búsqueda, esa necesidad de construir espacios que no parezcan diseñados para cualquiera, sino para alguien en especial.

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Lo interesante es que estas cuatro conversaciones —naturaleza, calma, permanencia e identidad— no funcionan aisladamente. Se encuentran en un mismo espacio porque también conviven en la vida de las personas.

Desde esta perspectiva, la plataforma Una Vida Bien Diseñada con Corona adquiere una dimensión que trasciende la elección de un piso, una pared, un revestimiento o una superficie. Parte de una idea con mucho sentido: diseñar tiene que ver con transformar la manera en que vivimos, habitamos y experimentamos nuestros espacios.

Nos encanta de esta propuesta de Corona

1. Ver las renovaciones como ejercicios que no deben ser reemplazados en corto tiempo.

2. La personalización deja de ser una cuestión exclusivamente formal para convertirse en una forma de narración.

3. Diseñar una vida bien vivida implica crear espacios que representen a sus habitantes.