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Renovar un espacio no siempre implica cambiar los muebles, modificar la distribución o emprender una remodelación. En ocasiones, es elegir un nuevo color para transformar la atmósfera de un ambiente. La pintura se convierte así en una herramienta para actualizar el hogar, experimentar con la personalidad de cada ambiente y encontrar nuevas formas de relacionarse con el entorno.

Bajo esta premisa, Pintuco presenta Verde Betula como su Color del Año 2027, una tonalidad inspirada en la naturalidad y en la búsqueda de una vida más esencial. Este verde salvia, suave y ligeramente grisáceo, propone una pausa frente al ritmo acelerado de la cotidianidad y abre la posibilidad de crear interiores donde la frescura, la serenidad y el bienestar sean protagonistas.

Ideas para renovar su casa: este es el color que marcará el año 2027

Su carácter discreto permite integrarlo en diferentes estilos decorativos, desde ambientes contemporáneos hasta espacios de inspiración tradicional. Este color aporta una presencia equilibrada que acompaña los materiales, dialoga con la luz y favorece una sensación de conexión con la naturaleza.

Verde Betula: un color para vivir con más naturalidad

Este tono se presenta como una alternativa para quienes desean renovar sus interiores sin perder la sensación de calidez y familiaridad que hace de una casa un lugar propio. Su matiz de verde salvia aporta frescura y elegancia, mientras que su componente grisáceo suaviza la intensidad cromática y facilita su combinación con otras tonalidades.

En las paredes de una sala, por ejemplo, este color puede convertirse en el punto de partida para una composición con madera, fibras naturales y textiles en tonos neutros. En un dormitorio, puede contribuir a construir una atmósfera serena, especialmente cuando se combina con blancos cálidos, beige o matices terrosos. Y si hablamos de un estudio o espacio de lectura, su presencia permite explorar una estética natural sin recurrir a contrastes demasiado intensos.

La clave está en entender el color como parte de una composición integral, teniendo en cuenta la iluminación, las dimensiones del espacio, los acabados y los objetos decorativos.

Además de Verde Betula, Pintuco propone tres paletas que amplían las posibilidades de aplicación del Color del Año 2027. Cada una plantea una manera diferente de relacionar las tonalidades y construir ambientes con una identidad propia.

1. Paleta para Estar Cerca: la calidez de los tonos naturales

Los tonos terrosos son una alternativa para quienes buscan interiores acogedores, atemporales y fáciles de adaptar a diferentes estilos. La paleta Estar Cerca reúne estas tonalidades con matices cálidos y arcillas claras, acompañados por Verde Betula, para crear composiciones que evocan la naturaleza y favorecen una sensación de cercanía.

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Esta combinación funciona tanto en ambientes tradicionales como contemporáneos. En una sala, por ejemplo, se puede utilizar Verde Betula en una pared principal y complementarlo con tonos arena, beige o arcilla en los textiles y los accesorios. Otra posibilidad consiste en reservar el verde para un rincón de lectura, una pared del comedor o un espacio de transición entre ambientes.

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La presencia de colores cálidos ayuda a equilibrar la frescura del verde y permite construir interiores en los que la luz y los materiales adquieren protagonismo. Esta paleta es una invitación a recuperar la calidez del hogar mediante combinaciones sencillas, en las que cada elemento contribuya a crear una atmósfera armónica.

2. Paleta para Dejar Ir: espacios ligeros, equilibrados y luminosos

Para quienes prefieren ambientes sobrios y visualmente despejados, la paleta Dejar Ir explora la relación entre grises, azules y tonos claros, con Verde Betula como un elemento que aporta naturalidad a la composición.

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Esta propuesta parte de la idea de crear espacios en los que la mirada pueda recorrer las superficies sin encontrar contrastes excesivos. Los tonos suaves permiten aprovechar la luz y construir una estética serena, apropiada para dormitorios, salas, estudios o zonas destinadas al descanso.

Una manera de llevar esta combinación al hogar consiste en utilizar un gris claro como base, incorporar textiles azules y reservar Verde Betula para una pared, un nicho o un elemento arquitectónico que se quiera destacar. También es posible invertir la composición y convertir el verde en el color principal, acompañado de blancos y grises para conservar la sensación de amplitud.

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Asimismo, en espacios pequeños, las tonalidades claras pueden contribuir a una percepción más luminosa, aunque el resultado dependerá de la entrada de luz natural, las proporciones y los acabados. Dejar Ir propone una estética donde el color acompaña la arquitectura y permite que los materiales, la luz y los objetos encuentren su lugar.

3. Paleta de La Atracción: el color como expresión de personalidad

El color también puede ser una herramienta para experimentar, expresar gustos personales y dar carácter a los espacios. La paleta La Atracción combina ocres con Verde Betula para crear ambientes optimistas, cálidos y llenos de posibilidades.

A diferencia de las composiciones más neutras, esta propuesta invita a explorar contrastes y a incorporar tonalidades que despierten interés visual. De este modo, los ocres aportan calidez y energía, mientras que el verde introduce un contrapunto natural que ayuda a equilibrar la combinación.

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En una sala, esta relación cromática puede materializarse mediante una pared en Verde Betula y detalles decorativos en ocre. En un comedor, los colores pueden utilizarse para destacar una superficie o delimitar visualmente una zona. Para quienes prefieren cambios más sutiles, basta con incorporar el verde en una pared y reservar los tonos más intensos para objetos, obras de arte o textiles.

La paleta también puede encontrar su lugar en estudios, espacios creativos o rincones destinados a actividades personales, donde el color contribuye a construir una identidad particular. La invitación es experimentar con las proporciones y elegir qué tonalidad tendrá mayor presencia, según el efecto que se quiera conseguir.

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Con Verde Betula y sus tres paletas, Pintuco propone explorar el potencial del color desde diferentes perspectivas: la cercanía de los tonos terrosos, la ligereza de los grises y azules, y la energía de los ocres. Tres caminos que parten de una misma idea: el hogar puede transformarse sin perder su esencia.