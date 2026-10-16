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Inspírese en esta composición de diseño para transformar sus espacios con pequeños detalles

Una combinación fluida de materiales, tonalidades y texturas que transmite riqueza visual y, a la vez, ligereza.
  • Autor:
  • Revista Axxis
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  • Créditos imágenes:
  • Iván Ortiz. Producción: Natali Barrero

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Revista Axxis
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El equilibrio entre formas, acabados y contrastes cromáticos da vida a una composición que destaca por su carácter y naturalidad. En la siguiente escena, cada elemento aporta una dimensión particular al ambiente, creando una atmósfera armónica en la que el diseño se expresa a través de detalles sutiles y la estética.

Un diseño que transforma espacios

Un diseño con color y textura
Inspírese en esta composición de diseño para transformar sus espacios con pequeños detalles

La mesa, referencia Block, es de la marca Guarida. El cuadro Concepts Abstracto Prisma y el centro de mesa, denominado Concepts Petalo Prisma, son de Home Sentry. La silla bar, titulada Arthur, la encuentra disponible en Jamar. Los tapetes, referencia Argentum, son de Tejidos LAV.  

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