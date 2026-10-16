Inspírese en esta composición de diseño para transformar sus espacios con pequeños detalles

Revista Axxis
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El equilibrio entre formas, acabados y contrastes cromáticos da vida a una composición que destaca por su carácter y naturalidad. En la siguiente escena, cada elemento aporta una dimensión particular al ambiente, creando una atmósfera armónica en la que el diseño se expresa a través de detalles sutiles y la estética.
Un diseño que transforma espacios
La mesa, referencia Block, es de la marca Guarida. El cuadro Concepts Abstracto Prisma y el centro de mesa, denominado Concepts Petalo Prisma, son de Home Sentry. La silla bar, titulada Arthur, la encuentra disponible en Jamar. Los tapetes, referencia Argentum, son de Tejidos LAV.