Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

El equilibrio entre formas, acabados y contrastes cromáticos da vida a una composición que destaca por su carácter y naturalidad. En la siguiente escena, cada elemento aporta una dimensión particular al ambiente, creando una atmósfera armónica en la que el diseño se expresa a través de detalles sutiles y la estética.

Un diseño que transforma espacios

Inspírese en esta composición de diseño para transformar sus espacios con pequeños detalles

La mesa, referencia Block, es de la marca Guarida. El cuadro Concepts Abstracto Prisma y el centro de mesa, denominado Concepts Petalo Prisma, son de Home Sentry. La silla bar, titulada Arthur, la encuentra disponible en Jamar. Los tapetes, referencia Argentum, son de Tejidos LAV.

