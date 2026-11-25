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Una alfombra puede cambiar por completo la percepción de un ambiente: aportar calidez, delimitar espacios, sumar texturas y convertirse en ese detalle que define la personalidad de su casa. En este universo se encuentra Kodaz Carpet, una compañía de origen turco especializada en la importación de alfombras, con presencia en Colombia desde hace más de ocho años y una trayectoria que la posiciona como uno de los principales proveedores de América Latina.

Más de 20 colecciones de alfombras para renovar los espacios y encontrar el diseño que refleje su estilo

Su catálogo reúne más de 20 colecciones en las que se exploran diferentes diseños, colores, patrones y formatos. Entre ellas se encuentran Alfa, Arte, Athena, Beta, Delta, Gamma, Kilim, Loft, Lotus, Milano, Picasso, Roma, Toscana y Vintage, cada una con referencias que permiten encontrar alternativas para distintos estilos de interiorismo.

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Más de la propuesta de Kodaz Carpet

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Desde diseños sobrios y tonalidades neutras hasta piezas con patrones y contrastes más protagónicos, la variedad facilita integrar una alfombra tanto en ambientes contemporáneos como en espacios de inspiración clásica.

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Como fabricantes, ofrecen un amplio portafolio de alfombras de alta calidad, en el que se combinan tradición textil y durabilidad. Su catálogo también contempla diversos tamaños, colores, materiales —sintéticos o naturales—, al igual que varias opciones para vestir salas, habitaciones, comedores u otros ambientes, disponibles para diferentes presupuestos y públicos.

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Además, cuentan con asesoría personalizada para acompañar a quienes buscan una pieza para su hogar, así como a distribuidores comerciales y a diseñadores o arquitectos que deseen nuevas opciones para el interiorismo de sus proyectos.

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Kodaz Carpet entiende los tapetes como elementos capaces de transformar la experiencia de habitar, ya que una pieza bien elegida puede aportar equilibrio visual o generar una mayor sensación de calidez y confort. Por ese motivo, su invitación es a descubrir un universo de diseños en el que cada persona pueda encontrar una alfombra que refleje su estilo y les dé un nuevo carácter a sus ambientes.

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La marca cuenta con tres puntos de atención en Colombia: su showroom del barrio Doce de Octubre, en la carrera 50 # 75-36, y su outlet, en la carrera 50 # 76-14, local 4, ambos en Bogotá, además de su showroom en Barranquilla, en la carrera 65 # 76-152. También ofrece atención al público y soluciones comerciales para distribuidores.

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Para más información: www.kodazcarpet.com.