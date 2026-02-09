La arquitectura de estas torres se convierte en un laboratorio de innovación, sostenibilidad y expresión. Edificios que proponen nuevas formas de vivir, trabajar y relacionarse con el entorno. En esta selección reunimos algunos proyectos que demuestran cómo el diseño en altura puede ser tan sensible como audaz.

1. Arquitectura como experiencia urbana y panorámica

Cuando Bermúdez Arquitectos y el Estudio Herreros de Madrid (España) resolvieron asociarse para presentar una propuesta en el concurso del nuevo centro de convenciones de Bogotá, decidieron redefinir su tipología. “Estos lugares se suelen parecer más a una gran bodega que a un espacio urbano.

Crédito de la foto: Enrique Guzmán, cortesía Bermúdez Arquitectos.

Para evitar esto, propusimos un esquema apilado, esto es, ubicar un salón sobre otro, con el gran salón arriba, en lugar de extendernos horizontalmente”, recuerda Daniel Bermúdez.

Crédito de la foto: Enrique Guzmán, cortesía Bermúdez Arquitectos.

Su estructura y su materialidad fueron otro frente que abrió puertas a la innovación. Una viga compuesta de 48 por 48 metros sostiene en el último piso un gran salón para 3.500 personas, un logro técnico desarrollado por un equipo mixto de ingenieros colombianos y españoles.

Crédito de la foto: Enrique Guzmán, cortesía Bermúdez Arquitectos.

La envolvente de vidrio se adapta y responde a las exigencias de transparencia, ventilación y aislamiento acústico con precisión, según su uso y su orientación.

Lea la nota completa AQUÍ.

2. El clima como principal aliado

Cielo es un edificio residencial compacto en la ciudad de Nagpur, Maharashtra, India realizado por la firma Sanjay Puri Architects. En un terreno relativamente pequeño de 900 m², se construyó una superficie edificable total de 3600 m², según la normativa vigente y los requisitos del cliente.

Crédito de la foto: Mr. Vinay Panjawani.

En esta obra, los espacios abiertos obligatorios en todos los lados generan una superficie edificable de tan solo 270 m² por planta. Además, en cada piso de este edificio de 12 plantas está previsto un único apartamento de 4 dormitorios.

Crédito de la foto: Mr. Vinay Panjawani.

Nagpur constituye el centro geográfico de la India, con veranos extensos y temperaturas que superan los 40 °C durante ocho meses al año. Conscientes de este clima, cada una de las habitaciones principales se abre a dos balcones, uno abierto y otro con mosquitera.

Crédito de la foto: Mr. Vinay Panjawani.

Este detalle ayuda a reducir considerablemente la ganancia de calor, proporcionando a la vez espacios abiertos y protegidos en cada habitación.

Lea la nota completa AQUÍ.

3. Un sistema vivo que transforma la vida urbana

El edificio Inspira SP, ubicado en la región de la Avenida Paulista, Brasil, está diseñado con base en una retícula estructural periférica de hormigón, característica principal del proyecto. Esta estructura permanente, estable y aborda la ciudad como el primer orden arquitectónico, afirmando su presencia en el paisaje urbano.

Crédito de la foto: Maíra Acayaba.

Al desplazar los elementos portantes a la periferia, la retícula estructural libera los espacios interiores, permitiendo que cada planta se ocupe de forma libre, flexible y reprogramable. Esta condición garantiza la longevidad del uso y la adaptabilidad a diferentes programas a lo largo del tiempo.

Crédito de la foto: Maíra Acayaba.

Entre lo neutro y lo artificial, la vegetación se extiende, recompone el bioma autóctono y otorga a la torre una dimensión cambiante y dinámica. El edificio se convierte así en un soporte activo para un paisaje cambiante, introduciendo nuevas capas de uso, percepción y disfrute.

Crédito de la foto: Maíra Acayaba.

Además, la obra se establece una delicada relación con el suelo y el cielo, entendidos como las extremidades diluidas de su sistema constructivo.

Lea la nota completa AQUÍ.

4. Un edificio cargado de plantas tropicales y árboles

El edificio Paz, un proyecto diseñado por el despacho Del Valle Estudio y Tu Taller Design, en cabeza del diseñador David del Valle, asociado con la firma de arquitectura ar_ea, dirigida por la arquitecta Amalia Ramírez, la renovación no se entiende como un asunto de escala sino como la revitalización del entorno urbano desde el reciclaje de estructuras existentes.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche – fuente: El Buen Ojo.

Modificaron la fachada para privilegiar la relación del espacio interior con los árboles que rodean el predio. A su vez, ampliaron los balcones existentes y los complementaron con jardineras que contienen plantas tropicales, mientras reemplazaron las ventanas originales por ventanales de mayor tamaño.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche – fuente: El Buen Ojo.

Pintaron los muros de negro para generar un fondo neutro sobre el cual destacan los balcones revestidos con paneles de madera. El resultado es una arquitectura que pasa a un segundo plano ante la vegetación.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche – fuente: El Buen Ojo.

Esta discreta nueva cara esconde una serie de estancias diversas y diferenciadas entre ellas. El interiorismo del proyecto se concibió a partir de la asignación de un carácter específico para cada piso.

Lea la nota completa AQUÍ.

5. Una obra certificada como Edificio de Bienestar

El concepto de vivienda está en constante evolución y la propuesta de Triptyque & Architects Office en Curitiba, Brasil, marca un nuevo capítulo en esta transformación. Este edificio, inspirado en la esencia de los antiguos gimnasios, redefine el habitar urbano al combinar apartamentos privados con espacios colectivos dedicados al bienestar físico y mental.

Crédito de la foto: Gustav Liliequist y Manuel Sá.

Un modelo arquitectónico que no solo responde a las necesidades funcionales de la vida contemporánea, sino que las trasciende al integrar deporte, meditación y cuidados en un solo ecosistema.

Crédito de la foto: Gustav Liliequist y Manuel Sá.

El diseño de la torre apuesta por la reversibilidad total de los espacios interiores, eliminando las limitaciones estructurales gracias a una fachada portante. Este sistema permite liberar los apartamentos y al mismo tiempo insertar áreas comunes que fomentan la interacción y la conexión interior.

Crédito de la foto: Gustav Liliequist y Manuel Sá.

Además, la envolvente del edificio también juega un papel clave: una fachada ligera y acristalada maximiza la luz natural y ofrece vistas panorámicas de la ciudad, reforzando la conexión entre los residentes y el entorno. Esta apertura dialoga con un concepto arquitectónico que prioriza lo esencial: estructura, luz, cielo y la calidad espacial.

Lea la nota completa AQUÍ.

6. Un hotel entre el lujo moderno y la sostenibilidad

Como el primer proyecto residencial de Missoni Home en Canadá, desarrollado por Amexon Development Corporation en colaboración con Missoni, la torre MISSONI SKY combina la herencia de la icónica marca de moda italiana con un diseño de clase mundial, ofreciendo componentes residenciales y hoteleros para una experiencia de estilo de vida de lujo sin fisuras.

Crédito de la foto: Supergraphiq.

Diseñado en colaboración con el equipo de Missoni, bajo la dirección del director creativo Alberto Caliri, MISSONI SKY combina a la perfección la elegancia y el espíritu creativo de la distinguida casa de moda en toda la propiedad. Desde el gran vestíbulo hasta las suites privadas, los residentes experimentan una estética incomparable que equilibra la sofisticación moderna con la vitalidad característica de Missoni.

Crédito de la foto: Supergraphiq.

Las ventanas panorámicas inundan los interiores con luz natural, mientras que las paletas neutras y los toques de color audaces crean un contraste armonioso. Los patrones y texturas icónicos de Missoni se actualizan y realzan, y se reflejan en muebles a medida, textiles llamativos y detalles seleccionados, lo que garantiza que cada espacio se sienta fresco y se mantenga fiel al legado histórico de la marca.

Crédito de la foto: Supergraphiq.

Los espaciosos interiores cuentan con baños inspirados en spa, cocinas elegantes y espacios de estar diseñados con elegancia, todo ello realzado por acabados de primera calidad, como piedra natural, carpintería personalizada y detalles de metal.

Lea la nota completa AQUÍ.

7. Un proyecto con un diseño sanador y agradable

La nueva torre de servicios ambulatorios de la Fundación Santa Fe de Bogotá consolida en una sola edificación, junto al tradicional campus principal, la atención médica de pacientes que no requieren hospitalización.

Crédito de la foto: Johanna Barreto.

El diseño arquitectónico del edificio lo lideró El Equipo Mazzanti, acompañado por AEI Spaces, a cargo del diseño interior de zonas comunes, en tanto que Catalina Iannini desarrolló el interiorismo de todas las áreas médicas.

Crédito de la foto: Johanna Barreto.

“El concepto busca generar un recorrido en un entorno sanador, es decir, que el solo hecho de caminar sea una experiencia para quien se dirige a cualquier lugar del edificio, en la que siempre se le transmita una sensación de bienestar físico y emocional. Por eso quisimos que cada uno de los pisos, que albergan usos distintos, tuviera un lenguaje singular, a partir de colores, geometrías y mobiliarios diferenciados”, explica el arquitecto Juan Sebastián Pérez, miembro de El Equipo Mazzanti.

Crédito de la foto: Johanna Barreto.

La idea es que quien se desplaza por el edificio entienda fácilmente dónde se encuentra, con tan solo el primer golpe de vista. Lo mismo ocurre con las escaleras a lo largo del proyecto, que varían en sus diseños y geometrías para que la experiencia al recorrerlas sea cambiante.

Lea la nota completa AQUÍ.

8. Una fusión entre el racionalismo radial y clasicismo

Integrado entre volúmenes ortogonales, esta torre rellena un vacío urbano creado por las distintas discontinuidades asociadas a la autopista de circunvalación interior. En esta obra, diseñada por la firma OODA, la volumetría cilíndrica permite una organización espacial optimizada y flexible, reduciendo las áreas de circulación y resolviendo la versatilidad tipológica de forma sencilla.



Crédito de la foto: Fernando Guerra.

En este edificio, ubicado en el campus universitario más grande de Oporto, los módulos recogen las infraestructuras en el centro, contiguos a los accesos comunes, con plantas abiertas al exterior.

Crédito de la foto: Fernando Guerra.

La fachada propuesta del edificio protege las unidades de vivienda no sólo de la exposición solar, sino también desde el punto de vista acústico, funcionando como una barrera para reducir el ruido proveniente de las vías con mayor tráfico. Al mismo tiempo, actúa como un filtro que permite la privacidad en cada unidad de vivienda.

Crédito de la foto: Fernando Guerra.

Mientras tanto, los balcones en todo su perímetro dan plasticidad al edificio, explorando los elementos verticales y horizontales. Las plantas superior, inferior y baja están destinadas a usos colectivos. La terraza de la cubierta es la coronación, proporcionando vistas panorámicas.

Lea la nota completa AQUÍ.

9. El edificio en madera más alto del mundo

A una hora y media de Oslo, la capital de Noruega, se erige la torre Mjøstårnet –en español sería algo como Miostarnet–. Se trata de la torre de madera más alta del mundo, con 18 pisos y unos 85,4 metros de altura. Fue reconocida así por la Chongqing Technology and Business University (China).

La razón por la que está hecha de madera es que la intención era lograr un cambio verde en la arquitectura de Brumunddal, la pequeña ciudad noruega en la que está implantada. Se construyó echando mano de recursos naturales locales y materiales de madera sostenibles.

Crédito de la foto: Shutterstock.

La torre usa este material tanto en su parte estructural como en sus fachadas. “Grandes elementos de fachada prefabricados se unen al exterior de las estructuras de madera y forman la envolvente del edificio”. Así lo explican en la página de la la firma noruega Voll Arkitekter, encargada del diseño y construcción de la torre de madera más alta del mundo.

El cambio que este proyecto propone no es solo en términos de sostenibilidad, sino también en cuestiones de diseño y estética. Su aspecto contrasta con el paisaje de la ciudad.

Lea la nota completa AQUÍ.