Casa Colina, de la firma Acinco Estudio Creativo, nace con el propósito de brindar un balance en la forma de habitar. Este proyecto de vivienda unifamiliar, ubicado en el municipio de Chinácota (Norte de Santander), se plantea como una casa-experiencia, donde varias marcas pueden presentar sus novedades.

Esta casa lo tiene todo: elegancia, diseño y paisajes de ensueño

“El diseño de Casa Colina es el resultado de un trabajo en el que fusionamos la arquitectura moderna con un interiorismo funcional y elegante. Cada espacio se creó para maximizar la luz natural y la conexión con el entorno, brindando confort y armonía. Este proyecto reﬂeja nuestro compromiso con la innovación y la calidad en cada detalle”, explican desde Acinco Estudio Creativo.

Este proyecto permite a sus visitantes disfrutar de la tranquilidad y belleza de la naturaleza, en medio de un clima de montaña que varía entre los 14 °C y 22 °C, aproximadamente. En este desarrollo inmobiliario contaron con la compañía Primadera como uno de sus principales aliados.

Andino, Flormorado —estas dos maderas nativas—, Jayka y Creta son los principales diseños de Primadera instalados en Casa Colina. Además, la empresa utilizó este espacio para presentar en la región las bondades de su nueva colección: Destino Origen.

Las colecciones de Primadera trascienden el diseño, erigiéndose como una declaración de identidad y propósito. Por ejemplo, su línea Destino Origen encapsula la paradoja inherente a las ciudades, donde lo ancestral coexiste con lo moderno: el barro aún cimienta edificios y la madera narra historias.

Más que una propuesta futurista y desconectada, busca ser un viaje hacia el redescubrimiento de nuestras raíces. www.primadera.com.

Nos encanta de esta obra

1. Los diseños de Primadera, que proponen un viaje hacia las raíces del país.

2. Referencias como la superficie Andino, de la colección Alma, tienen un buen comportamiento en ambientes húmedos.

3. Las superficies de Primadera presentan una alta resistencia al impacto.

4. La ubicación privilegiada hace que la naturaleza se convierta en un escenario permanente. Grandes ventanales y terrazas integran el paisaje a la vida cotidiana, ofreciendo vistas que transforman cada momento en una experiencia especial.

5. En esta casa, elegancia y paisaje se encuentran para crear un lugar donde habitar se siente como un privilegio.