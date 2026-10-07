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Frente al mar Caribe, en uno de los destinos turísticos más atractivos de Cartagena y tras la respuesta comercial alcanzada con sus dos primeras etapas, Hábitat Costamar, desarrollado por la constructora Hábitat de los Andes, abre ahora la Etapa 3, un nuevo capítulo de un proyecto concebido alrededor del paisaje, el descanso y las posibilidades que ofrece el mercado turístico de Barú.

Diseño y naturaleza para invertir y disfrutar en Barú Cartagena

En esta obra, las propiedades están pensadas para ser disfrutadas como refugios privados y, cuando sus propietarios así lo decidan dentro del esquema de operación establecido, participar en un modelo de rentas cortas.

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Un refugio frente al Caribe

La ubicación es uno de los principales atributos de Hábitat Costamar. En Barú, rodeado por paisajes y con acceso a playas de aguas cristalinas, el proyecto busca aprovechar las condiciones del destino para construir una experiencia en la que arquitectura, naturaleza y ocio convivan.

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Uno de los elementos que distingue la propuesta es la variedad de amenidades proyectadas. Hábitat Costamar reúne más de 20 espacios destinados al bienestar, el entretenimiento, el deporte y la vida social, con alternativas tanto para quienes buscan desconectarse como para quienes prefieren mantener una rutina activa durante su estadía.

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El proyecto contempla lobby tipo hotel, spa y zonas húmedas, gimnasio cubierto, zona infantil climatizada, coworking y salón de eventos, además de un restaurante-bar. En las áreas exteriores aparecen algunas de las experiencias más vinculadas con el paisaje: una piscina tipo playa, piscina con borde infinito, juegos acuáticos para niños, senderos ecológicos, teatrino al aire libre, gimnasio exterior, zona de hamacas y camas de playa.

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A esto se suman espacios deportivos como la cancha de tenis y la cancha multifuncional, así como diferentes puntos para disfrutar de la gastronomía y el mar, entre ellos un bar con vista a la playa y un muelle náutico.

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Sobre Hábitat Costamar Etapa 3

Esta nueva fase abre la posibilidad de vincularse a una propuesta que reúne vivienda, turismo y experiencias frente al mar. Según Hábitat de los Andes, la oferta contempla suites y townhouses desde $352 millones de pesos colombianos, según la información comercial suministrada para esta etapa.

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Esta propuesta, es además, una nueva oportunidad para hacer parte de un proyecto que busca que una propiedad frente al Caribe asimismo está planteado para participar en el modelo de rentas cortas, aprovechando el flujo turístico de la ciudad.

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La posibilidad de combinar uso personal y operación turística permite pensar la propiedad desde dos dimensiones: por un lado, como un lugar para disfrutar durante las vacaciones y por otro, como un activo que puede incorporarse a un esquema de alquiler vacacional.

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La operación turística estará a cargo de wellcome.travels, un elemento que busca brindar respaldo especializado a la experiencia de los huéspedes y a la gestión del componente turístico.

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Costamar continúa consolidando una propuesta en la que el valor de una propiedad se extiende a todo lo que puede ofrecer el destino. Para más información visite la página web de Hábitat de los Andes www.habitatdelosandes.com