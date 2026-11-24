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Esta casa familiar minimalista es la residencia del arquitecto que la diseñó. Se trata de una especie de manifiesto personal en el que se condensan más de dos décadas de experiencia diseñando viviendas para otros. El resultado es una respuesta precisa a las exigencias de un complejo terreno urbano en Praga, República Checa.

El delicado arte de maximizar el espacio: conozca esta casa familiar en Praga

Cada centímetro fue objeto de una decisión consciente, dando lugar a lo que su creador denomina un “máximo mínimo”: una casa sin pasillos, organizada alrededor de un comedor central de más de cuatro metros de altura que conecta tres plantas mediante un sistema de medios niveles escalonados.

El delicado arte de maximizar el espacio: conozca esta casa familiar en Praga

Una casa construida en un terreno aparentemente imposible

El terreno, ubicado entre villas y edificios de apartamentos, parecía tan difícil de aprovechar que durante años permaneció abandonado, ocupado únicamente por tres garajes oxidados. Con apenas 240 metros cuadrados, la proximidad de las construcciones vecinas, un gran cerezo y una vía de tren contigua, el lugar representaba un desafío para el arquitecto Jan Jakub Tesař, quien estaba decidido a construir allí la vivienda de su familia.

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La absoluta libertad creativa que le ofrecía este proyecto también implicaba una responsabilidad diferente. “El terreno le dio forma, la ambición la impulsó y la responsabilidad la refinó. Construí la casa para nosotros, para toda la familia, pero refleja mi ego. Un ego moldeado por veinticinco años de aprendizaje de personas experimentadas y de construir hogares para otros”, explica el arquitecto.

Los retranqueos obligatorios, la necesidad de reducir las sombras proyectadas sobre las propiedades vecinas, el respeto por la alineación de la calle y la conservación del cerezo fueron las condiciones que determinaron la forma definitiva de la construcción.

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Aunque la planta ocupa solo 70 metros cuadrados —de los cuales solo 49 alcanzan la altura de los edificios circundantes y completan el frente urbano—, la vivienda no transmite una sensación de estrechez, ni desde el exterior ni desde el interior. A primera vista, resulta difícil imaginar que se trata de una propiedad con tres habitaciones y una superficie habitable de 100 metros cuadrados.

Una distribución sin pasillos que multiplica el espacio

La sensación de amplitud se consigue gracias a una distribución interior escalonada, en la que cada habitación ocupa un piso diferente. Todo se conecta gracias a una escalera metálica. Esta solución elimina la necesidad de pasillos y permite que el corazón de la casa, el comedor, alcance una altura libre de 4,2 metros y reciba luz natural desde tres direcciones.

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Junto a este espacio se encuentra la sala de estar, un acogedor rincón trapezoidal con biblioteca que se sitúa a un nivel inferior. Su ubicación semienterrada permite reducir al máximo la altura de la construcción respecto a la calle y respetar los límites de la propiedad establecidos por la normativa. El suelo descansa sobre un estrato resistente determinado por el ingeniero estructural.

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Los desniveles entre las plantas y la ubicación parcialmente subterránea de la vivienda determinaron la elección de los materiales para los muros portantes. El concreto permanece expuesto en su estado natural, dejando visibles las juntas del encofrado, cuidadosamente diseñadas tanto en las paredes como en los techos.

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Con excepción de dos divisiones que separan los baños, la organización del espacio se resuelve mediante mobiliario integrado. La madera de nogal, procedente de un único tronco, aparece en el recibidor, la sala de estar, las puertas de los gabinetes de la cocina, las puertas corredizas macizas y el mueble ubicado junto a la escalera. Sus vetas naturales aportan calidez y suavizan la crudeza de la estructura de concreto.

Por su parte, las habitaciones cuentan con acabados en laca blanca de tonalidad neutra.

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La fachada

Toda la construcción, incluida la puerta de acceso y parte del cerramiento exterior, está revestida con láminas perfiladas de aluminio blanco. Las nervaduras verticales modulan sutilmente la luz y proporcionan a la fachada una textura delicada que cambia con la incidencia de los rayos solares.

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La repetición de un mismo material, perfil y color constituye un gesto arquitectónico que transforma un programa complejo en un volumen único y fácilmente reconocible. Y el toque final es la gran ventana corrediza que reemplazó una de las paredes del comedor con una vista directa hacia el jardín de la casa.

Una casa diseñada para reducir el consumo energético

El concreto, gracias a su capacidad para almacenar energía térmica, trabaja en conjunto con ventanas de triple acristalamiento, un sistema de ventilación controlada, una bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante para garantizar condiciones interiores confortables.

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La vivienda también cuenta con un depósito de almacenamiento de aguas lluvias, utilizadas para regar el jardín y la cubierta verde. Por su parte, los paneles fotovoltaicos cubren las necesidades energéticas básicas de la construcción. Estas soluciones permiten reducir los costos de funcionamiento y alcanzar una alta eficiencia energética.

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La casa fue concebida como una obra singular hasta en sus detalles más pequeños, incluida una manija diseñada especialmente para el proyecto. Esta pieza sigue la misma lógica que define toda la arquitectura: una geometría precisa y funcional que, además de responder a una necesidad práctica, se convierte en una expresión artística.