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Construir ya no consiste únicamente en desarrollar proyectos de vivienda o renovar una estructura, sino también implica preguntarse cómo queremos vivir en las próximas décadas y, más importante aún, cómo vamos a reconstruir el país luego del terremoto que devastó parte de la región del Pacífico y el Eje Cafetero.

El Congreso Colombiano de la Construcción 2026: el futuro de las ciudades

Es por esto último que el enfoque central del Congreso Colombiano de la Construcción 2026, organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), tendrá el lema “Reconstruir. Reactivar. Avanzar”, espacio que reúnirá voces nacionales e internacionales para hablar de vivienda, inteligencia artificial, sostenibilidad, longevidad, transformación urbana y, por supuesto, reconstrucción.

El Congreso Colombiano de la Construcción 2026: el futuro de las ciudades

El escenario será el centro de convenciones Cartagena de Indias, un lugar en el que se concentrarán durante tres días, además de la agenda académica, una muestra comercial con más de sesenta marcas, salas de coworking, espacios para reuniones y networking, una sala VIP para afiliados nacionales y Edge Champions, un coctel de bienvenida y una fiesta de clausura.

Novedades del Congreso Colombiano de la Construcción 2026

Entre los grandes temas del evento estarán la reconstrucción y activación del país, la vivienda como motor económico de la reactivación, la inteligencia artificial aplicada al sector constructor y la relación entre territorios, comunidades y sostenibilidad. A estas conversaciones se suma el impacto del envejecimiento poblacional y la longevidad sobre las ciudades, la vivienda y los nuevos modelos de desarrollo.

El Congreso Colombiano de la Construcción 2026: el futuro de las ciudades

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la participación de expertos internacionales que abordarán el futuro desde perspectivas que van mucho más allá de la arquitectura y la construcción.

El Congreso Colombiano de la Construcción 2026: el futuro de las ciudades

Entre los invitados estarán Jaime Uribe Tamayo, de Reconstrucción de Colombia y gerente del Fondo Milagro, y Raj Ahuja, creador del concepto 100-Year City, quien hablará acerca de longevidad y el futuro de las ciudades. Así mismo, la economía plateada estará representada por Jim Biggs, experto en comunidades de retiro, y Melissa Gong, especialista en longevidad y envejecimiento, quienes abordarán el tema de cómo adaptar ciudades y espacios a una población que vive cada vez más.

El Congreso Colombiano de la Construcción 2026: el futuro de las ciudades

Con este encuentro se busca reunir en un mismo escenario a empresarios, constructores, arquitectos, desarrolladores, inversionistas, profesionales y líderes gremiales. La programación de este año está pensada no solo para escuchar a expertos, sino también para generar conexiones, descubrir oportunidades y convertir las ideas en decisiones que impacten el desarrollo del país.

Para más información: www.camacol.co.