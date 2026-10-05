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Este proyecto pretende redefinir el concepto de lujo en la vivienda, basado actualmente en la selección de acabados suntuosos. Con una propuesta centrada en la calidad de vida de sus residentes, plantea más que una imagen atractiva: la unión armoniosa entre buena arquitectura y localización privilegiada.

Dos torres que se abren al paisaje: el proyecto residencial que entiende el lujo desde el bienestar

“El diseño arquitectónico surge del reconocimiento del lugar, un sector poco urbanizado, rodeado de árboles y con vistas hacia el valle de Aburrá y la cordillera Oriental”, afirma Juan David García, arquitecto a cargo del diseño.

Dos torres que se abren al paisaje: el proyecto residencial que entiende el lujo desde el bienestar

A pesar de ubicarse en una zona con abundante presencia de vegetación, está próximo a varios equipamientos y servicios, además de contar con una gran variedad de espacios comunes destinados al disfrute de sus residentes, que incluyen coworking, piscina, salón de yoga, juegos infantiles y clubhouse bistró, entre otros. “Las familias contemporáneas demandan bienestar, no solo exclusividad. Cedro Azul sobresale por la presencia de zonas para el ocio y el descanso en su interior”, agrega el arquitecto.

Dos torres que se abren al paisaje: el proyecto residencial que entiende el lujo desde el bienestar

El proyecto se eleva sobre una gran plataforma, donde se sitúan estos espacios colectivos, y consta de dos torres de quince pisos de altura cada una y cuatro apartamentos por nivel. Se destaca el hecho de que las torres son independientes, no contiguas, lo que permite que todas las viviendas gocen de luz natural e imponentes vistas del paisaje exterior.

Dos torres que se abren al paisaje: el proyecto residencial que entiende el lujo desde el bienestar

Sin embargo, esto no significa que conformen dos volúmenes cuadrados y homogéneos; por el contrario, estas presentan quiebres, rotaciones, aperturas, entre otras características, con el fin de garantizar que todas las áreas de los apartamentos tengan las visuales del paisaje.

Detalles del diseño de Cedro Azul Apartamentos

Las áreas varían desde los 100 hasta los 149 metros cuadrados, y constan de amplias terrazas y balcones que enriquecen la espacialidad de los apartamentos. En efecto, el proyecto privilegia la luz natural, la ventilación cruzada y las distribuciones inteligentes para que todos los ambientes sean agradables y acogedores.

Dos torres que se abren al paisaje: el proyecto residencial que entiende el lujo desde el bienestar

Pero eso no es todo: los aspectos técnicos y funcionales —como una adecuada iluminación y ventilación natural— son potenciados mediante el diseño interior. El estudio de interiorismo Teckel Interior Decor es el encargado de acondicionar los apartamentos con base en el estilo de vida de sus propietarios, pero buscando siempre crear estéticas sobrias y atemporales.

Dos torres que se abren al paisaje: el proyecto residencial que entiende el lujo desde el bienestar

Los penthouses materializan la esencia de Cedro Azul. Sus generosas áreas sociales, terrazas y distribuciones permiten desarrollar proyectos de interiorismo donde la arquitectura y el diseño dialogan con total libertad, creando espacios exclusivos que reflejan la personalidad de sus propietarios.

Dos torres que se abren al paisaje: el proyecto residencial que entiende el lujo desde el bienestar

En una época en la que las ciudades exigen pausas y espacios de desconexión, proyectos como Cedro Azul reflejan que el verdadero lujo no está en la ostentación, sino en la capacidad de vivir en ambientes que convierten la rutina en una experiencia significativa.

Instagram: @cedroazulapartamentos.