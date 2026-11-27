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Las placas de fibrocemento Eternit fueron protagonistas en la renovación arquitectónica de la biblioteca del Colegio Santa Francisca Romana (Bogotá). Con esta intervención, desarrollada por CR + A, se buscó darle una nueva identidad a esta edificación mediante una propuesta contemporánea que combina geometrías, colores y texturas.

Así se renovó la biblioteca del colegio 'Las Pachas' en Bogotá

Los detalles de Eternit para este proyecto

Así se renovó la biblioteca del colegio 'Las Pachas' en Bogotá

En la fachada sobresale un volumen curvo que acompaña la escalera principal y rompe con la composición ortogonal del edificio.

Para revestirlo, el arquitecto Andrés Cruz, coordinador del proyecto, eligió los listones Cedar de Eterboard Design, de catorce milímetros, con acabado en pintura exterior color Oro Mate. Su textura y su tonalidad cálida aportan profundidad y carácter a este elemento arquitectónico.

Así se renovó la biblioteca del colegio 'Las Pachas' en Bogotá

Además, el sistema se complementó con una membrana transpirable Eternit, que ayuda a controlar la humedad y proteger el muro. Así mismo, las placas reciben un tratamiento de hidrofugado y sellamiento de poros para reforzar su protección.