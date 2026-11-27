Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

Pocos materiales tienen la capacidad de transformar un espacio de un modo tan inmediato como la madera. Su presencia modifica la percepción de la arquitectura, aporta calidez, introduce texturas, suaviza las superficies y establece una relación más cercana con quienes la habitan. Sus vetas, tonalidades y variaciones naturales hacen que cada superficie tenga una expresión propia, alejada de la uniformidad de lo industrial.

La calidez de la madera recorre esta vivienda gracias a los pisos de Albornoz

En esta vivienda, construida por Morandi Construcciones, el piso Roble Easel, de la compañía Albornoz, se convierte en una base que articula los ambientes. Tanto su tonalidad cálida como sus vetas visibles recorren la cocina, el comedor y la sala, y construyen una continuidad visual que permite entenderlos como parte de una misma experiencia. La disposición de los tablones amplía la percepción del espacio y aporta un ritmo sutil que acompaña la arquitectura.

La madera como elemento transformador

La madera también establece un diálogo con los demás elementos del interior. En contraste con las superficies claras, la piedra y los acentos metálicos, el roble introduce una dimensión orgánica que equilibra la composición.

La calidez de la madera recorre esta vivienda gracias a los pisos de Albornoz

Su presencia se prolonga en la carpintería y el mobiliario, aunque las diferencias de tonalidad y textura evitan que el conjunto se vuelva uniforme. La luz, al recorrer sus vetas y variaciones, revela matices que enriquecen la superficie y hacen que el material cambie sutilmente a lo largo del día.

La calidez de la madera recorre esta vivienda gracias a los pisos de Albornoz

Más que un acabado, la madera es una forma de construir atmósferas. Su capacidad para conectar, dar continuidad y acercar la arquitectura a una escala más humana hace que los espacios no solo se vean distintos, sino que también se sientan distintos. En esta vivienda, el roble convierte el suelo en una presencia cálida y silenciosa que acompaña la vida cotidiana.