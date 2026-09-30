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Cada vez se disfruta más el tiempo en casa. Eso es indiscutible. Por ejemplo, para el 46 % de los colombianos (según el estudio Life at Home de IKEA), el hogar es su lugar favorito, y si hay un espacio que refleja eso es la cocina. Allí se prepara la comida, se conversa, se comparte y se experimenta.

El sistema modular de IKEA que adapta la cocina a nuevas formas de habitar

Estas nuevas maneras de relacionarse con el hogar plantean una pregunta: ¿cómo diseñar una cocina que responda realmente a quienes la habitan? La respuesta ya no está en una distribución determinada o en seguir una tendencia, sino en encontrar un sistema capaz de adaptarse. Pensando en ello, llega METOD a Colombia, la propuesta modular de cocinas de IKEA, ideal para combinar diseño, funcionalidad y organización en un mismo espacio.

El sistema modular de IKEA que adapta la cocina a nuevas formas de habitar

Uno de los principales atributos de METOD es su carácter modular. El sistema permite construir diferentes soluciones según las características de cada lugar, como una distribución lineal para cocinas compactas, una composición en L para aprovechar esquinas, una configuración en U para quienes necesitan mayor superficie de trabajo y almacenamiento, o incluso propuestas con isla o doble cara para espacios más amplios y abiertos.

Detalles sobre el sistema modular METOD de IKEA

Además de tener 25 años de garantía, estas estructuras pueden adquirir distintas expresiones, dependiendo de los frentes, colores, materiales y acabados que se elijan. Así mismo, se pueden cambiar con el tiempo, ya que es posible renovar los frentes para transformar la apariencia de la cocina sin necesidad de remplazar toda la disposición.

El sistema modular de IKEA que adapta la cocina a nuevas formas de habitar

Y para aprovechar el interior de los módulos, IKEA ideó cajones inteligentes Maximera, bandejas extraíbles, divisores y organizadores que permiten ordenar utensilios, alimentos y elementos de uso cotidiano.

Con este sistema, los componentes son parte del mismo proyecto. A la estructura se suman cubiertas en diferentes materiales y terminaciones, junto a lavaplatos, griferías, iluminación integrada y electrodomésticos IKEA.

Por otro lado, para hacer más fácil el proceso de selección, la marca pone a disposición un planificador 3D (alojado en su página web) que permite visualizar el proyecto, ensayar distintas distribuciones y combinar módulos y accesorios antes de tomar una decisión.

El sistema modular de IKEA que adapta la cocina a nuevas formas de habitar

Para esto, es necesario que el cliente conozca las medidas de su cocina, o si prefiere contar con apoyo especializado, puede solicitar la revisión y rectificación del tamaño por parte de un experto de IKEA. A lo anterior se suma la asesoría gratuita online y en tienda, donde es posible revisar la propuesta, resolver dudas y recibir orientación sobre materiales, acabados, distribución, configuración y presupuesto.

Con IKEA, el proceso no termina con la elección de los módulos, puesto que acompaña en todas las etapas, desde la creación hasta la instalación de la cocina.

Las cocinas METOD están disponibles en las tres tiendas de la marca en Colombia: Bogotá, en Mallplaza NQS; Cali, en Mallplaza Cali, y Medellín, en Viva Envigado. También se pueden adquirir a través de www.IKEA.com.co