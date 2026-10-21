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¿Cómo lograr proyectos más eficientes? Conozca las placas RH Gyplac de Etex para interiores

En Expoconstrucción y Expodiseño, AXXIS conoció las placas RH Gyplac de Etex, una alternativa para paredes interiores, cielorrasos y revestimientos en espacios húmedos.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
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  • Créditos imágenes:
  • Etex

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Revista Axxis
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¿Qué materiales pueden facilitar los procesos constructivos sin limitar las posibilidades del diseño? Durante Expoconstrucción y Expodiseño, AXXIS visitó el estand de Etex para conocer algunas de sus soluciones, entre ellas las placas RH Gyplac, diseñadas para paredes interiores, cielorrasos y revestimientos en espacios húmedos.

Sobre las placas RH Gyplac de Etex

Estas placas ofrecen una alternativa para proyectos que requieren materiales adecuados para este tipo de ambientes, con una instalación práctica y limpia. Su versatilidad permite explorar distintas aplicaciones en interiores y responder a las necesidades de arquitectos, diseñadores y profesionales de la construcción.

¿cómo lograr proyectos más eficientes? Conozca las placas rh gyplac de etex para interiores
¿Cómo lograr proyectos más eficientes? Conozca las placas RH Gyplac de Etex para interiores

La propuesta de Etex demuestra cómo la innovación en materiales puede aportar nuevas herramientas para desarrollar proyectos arquitectónicos funcionales y eficientes.

¿Incorporaría estas soluciones en su próximo proyecto? Descubra más sobre las posibilidades que ofrece la innovación en construcción.

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