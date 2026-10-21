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El tapete ha dejado de ser un elemento secundario para convertirse en una herramienta de transformación. Cambiarlo puede modificar la percepción de un espacio, sin necesidad de remplazar el mobiliario; puede introducir color, textura, escala o calidez, y construir una nueva atmósfera con una intervención relativamente sencilla.

Un tapete puede cambiarlo todo: claves para transformar los espacios con diseño y textura

Por eso, piezas como Argentum, de la compañía Tejidos LAV, se convierten en herramientas vitales al momento de una remodelación. Esta línea introduce a los espacios la elegancia del diseño belga, junto a formas inspiradas en la naturaleza, un tacto muy suave y colores delicadamente mezclados.

Precisamente por esto, por las características que otorgan, los tapetes se convierten en parte del trabajo de arquitectos e interioristas, así como de proyectos inmobiliarios que encuentran en ellos un recurso para caracterizar sus espacios.

Un tapete puede cambiarlo todo: claves para transformar los espacios con diseño y textura

Y es que son siete décadas las que respaldan a Tejidos LAV, compañía que en su historia ha pasado de la producción nacional a la selección y curaduría de productos internacionales de la más alta calidad. Son 70 años entendiendo los interiores desde aquello que los hace más humanos: la materia, la textura y la memoria.

Nos encanta del tapete Argentum de Tejidos LAV

1. Las texturas y el tacto que dan a los ambientes los tapetes.

2. Los tapetes permiten transformar un espacio sin necesidad de ejecutar muchos cambios.

3. El tapete Argentum tiene dos tamaños: 160 × 230 y 240 × 340.