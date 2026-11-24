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Hay materiales que invitan a explorarlos con las manos. Por esto, los porcelanatos de la compañía Decorcerámica buscan elevar el realismo de cada superficie y recrear los detalles de elementos naturales, como la madera, los mármoles y la piedra, al igual que la expresión industrial del cemento.

¿Cómo llevar la naturalidad de la piedra y el mármol a los espacios?

Sobre los porcelanatos de Decorcerámica

¿Cómo llevar la naturalidad de la piedra y el mármol a los espacios?

Sus diseños incorporan relieves y ligeros efectos, que enriquecen la experiencia de habitar. Esta exploración sensorial encuentra nuevas posibilidades en propuestas como la tecnología 3D+, “que es la representación del equilibrio y una sofisticación discreta al estar sincronizada con el diseño, con relieves y profundidades que permiten la máxima naturalidad de las piezas”, explica Ivonne López Cubillos, gerente nacional de Mercado del Grupo Decor.

¿Cómo llevar la naturalidad de la piedra y el mármol a los espacios?

Así mismo, destaca su acabado honed, “una superficie mate, suave y sedosa, que evoca el tacto de las piedras y mármoles antiguos, desgastados por el tiempo, con un brillo contenido que transmite elegancia serena y confort”.

¿Cómo llevar la naturalidad de la piedra y el mármol a los espacios?

Las texturas de los porcelanatos Decorcerámica trascienden lo estético al añadir carácter y sensibilidad a los ambientes, porque la arquitectura también se experimenta por medio del tacto.