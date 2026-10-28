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Una piscina que se transforma: la tecnología de alto rendimiento del Proyecto Gibraltar en Bogotá

El Proyecto Gibraltar incorpora un sistema de puente móvil que permite adaptar la piscina a distintas configuraciones, optimizando el espacio para desarrollar varias actividades deportivas de manera simultánea.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
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  • Créditos imágenes:
  • Renders Sinergym

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Revista Axxis
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El Proyecto Gibraltar (Bogotá) se consolida como uno de los desarrollos acuáticos más importantes del país al incorporar la tecnología de Myrtha Pools, líder mundial en la construcción de piscinas para competición de alto rendimiento y distribuida exclusivamente en el país por la compañía Sinergym.

Proyecto gibraltar en bogotá por sinergym
Una piscina que se transforma: la tecnología de alto rendimiento del Proyecto Gibraltar en Bogotá

La piscina principal se desarrolla con el sistema Myrtha Pools Classic Competition, una solución utilizada en numerosos centros de alto rendimiento y escenarios deportivos de referencia en varias partes del mundo.

Detalles del Proyecto Gibraltar

Esta tecnología se destaca por su estructura modular de acero inoxidable, diseñada para ofrecer máxima precisión constructiva, durabilidad y eﬁciencia operativa. Uno de los mayores atributos del proyecto es su capacidad de adaptación.

Una piscina que se transforma: la tecnología de alto rendimiento del proyecto gibraltar en bogotá
Una piscina que se transforma: la tecnología de alto rendimiento del Proyecto Gibraltar en Bogotá

Gracias a la incorporación de un puente móvil, la piscina puede operar como una pileta de competición completa o transformarse en dos o incluso tres áreas independientes, lo que permite el desarrollo simultáneo de diversas actividades deportivas. Sus dimensiones son, aproximadamente, 78 metros de longitud, 25 metros de ancho y 3 metros de profundidad.

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