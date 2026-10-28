Renovar: el potencial de transformar la arquitectura y adaptarla a nuevas formas de vida

Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

Los edificios no solo resisten el paso del tiempo, aprenden de él. Cambian sus habitantes, sus necesidades, las tecnologías, las formas de trabajar, de descansar, de encontrarnos y de entender nuestro entorno. Una arquitectura que permanece no es necesariamente aquella que conserva intacta su forma, sino la que tiene la capacidad de seguir siendo significativa mientras todo a su alrededor se transforma.

Hay espacios que envejecen y otros que aprenden. A simple vista, la diferencia parece sutil; sin embargo, basta recorrer ciertos lugares para comprenderla. Son lugares donde el paso del tiempo no se percibe como deterioro, sino como una acumulación de historias; donde una grieta, una estructura expuesta o un muro imperfecto no hablan de obsolescencia, sino de permanencia, de continuidad, de vida.

Proyecto de Quadratto A+D. Fotografía: Iván Ortiz.

Durante mucho tiempo, la arquitectura estuvo asociada a la idea de volver a empezar: demoler para construir, sustituir para actualizar y borrar para avanzar. El edificio nuevo aparecía como una suerte de punto cero: una oportunidad para comenzar sin las restricciones de lo anterior.

Hoy, esa idea empieza a resultar insuficiente. Frente a la urgencia ambiental, la escasez de recursos y la necesidad de construir ciudades más conscientes, la pregunta ya no es únicamente qué podemos construir, sino qué podemos hacer con aquello que existe. Y tal vez, todavía más relevante, qué podemos dejar abierto para aquello que aún no existe.

La rehabilitación y la remodelación ocupan así un lugar central en la práctica contemporánea. No como ejercicios de nostalgia ni como operaciones puramente técnicas, sino como actos de interpretación. Intervenir un edificio significa entrar en una historia que ya está en curso. Exige observar, escuchar y decidir qué conservar, transformar, revelar, y qué permitir que desaparezca. La verdadera cuestión no es qué puede permanecer, sino qué lo merece y qué puede cambiar para que la estructura continúe viviendo.

Proyecto de Quadratto A+D. Fotografía: Iván Ortiz.

Cada edificio es un archivo silencioso. Sus estructuras, materiales y sistemas constructivos contienen conocimiento acumulado, energía incorporada y memoria colectiva. Son testimonios de otros modos de habitar, de otras tecnologías y de otros modos de comprender el mundo. Pero un archivo no es un sitio donde las cosas permanecen inmóviles. Es algo que se puede volver a leer. Cada generación encuentra en él preguntas distintas.

Por eso, cada vez más arquitectos y diseñadores entendemos los espacios existentes como repositorios de recursos materiales y culturales, cuyo potencial aún está lejos de agotarse. La rehabilitación no consiste únicamente en conservar ese archivo, sino en volver a interpretarlo.

Renovar para transformar

Lejos de las demoliciones indiscriminadas, emerge una cultura de la reparación. Una mirada que interpreta la sustracción como una herramienta de diseño y que encuentra en la demolición selectiva una oportunidad para revelar aquellas capas más permanentes de la arquitectura: la estructura, la infraestructura, la lógica espacial que ha resistido el paso del tiempo.

No se trata de conservar por principio ni tampoco de transformar por el simple deseo de actualizar. Se trata de reconocer que cada edificio contiene posibilidades aún no imaginadas.

Proyecto de Quadratto A+D. Fotografía: Iván Ortiz.

Quizás ahí resida una de las ideas más sugerentes de la rehabilitación contemporánea: un edificio puede cambiar de significado sin dejar de ser el mismo edificio. Una estructura se puede convertir en espacio de encuentro; un antiguo sistema constructivo puede adquirir una nueva función; un material puede hallar otra vida; una habitación puede dejar de responder al uso para el que se concibió y ser escenario de una forma completamente distinta de habitar. La arquitectura aparece, entonces, no como una respuesta cerrada, sino como una plataforma para nuevas preguntas.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales laboratorios de esta transformación. En la actualidad, habitamos de maneras cada vez más diversas. Vivimos, trabajamos, producimos, aprendemos y nos reunimos dentro de espacios que ya no responden a categorías rígidas. Lo que hoy es una vivienda mañana puede ser también oficina, taller, sitio de encuentro o espacio de cuidado.

Proyecto de Masinterior. Fotografía: Simon Bosch Photography.

Esta condición nos obliga a pensar más allá de la flexibilidad entendida como una simple posibilidad de mover muros o cambiar muebles. La verdadera flexibilidad es temporal. Es la capacidad de una arquitectura para aceptar que las necesidades de quienes la habitan todavía no están completamente definidas. Diseñar, entonces, implica también dejar espacio para lo imprevisible.

Lo mismo ocurre con la dimensión ambiental. Los proyectos de rehabilitación recuperan una inteligencia que durante décadas permaneció en segundo plano: estrategias pasivas de ventilación, iluminación natural, control climático, orientación y relación con el entorno. Conocimientos que hoy reaparecen, pero no como gestos estilísticos, sino como herramientas fundamentales para construir de una manera más consciente.

Proyecto de Masinterior. Fotografía: Simon Bosch Photography.

Pero quizás el aprendizaje más profundo no sea material ni tecnológico, sino temporal.

Trabajar con lo existente nos obliga a aceptar una verdad incómoda y hermosa al mismo tiempo: la arquitectura nunca está terminada.

Un espacio no concluye cuando termina la obra. En realidad, es entonces cuando comienza su verdadera vida. A partir de ese momento lo habitarán, modificarán, repararán, apropiarán y reinterpretarán. Los autores preverán algunas transformaciones, pero muchas otras ocurrirán sin ellos. Los edificios cambian porque la vida cambia.

Y cada intervención forma parte de una conversación que comenzó antes de nosotros y continuará mucho después. Ningún arquitecto tiene la última palabra sobre un edificio. Podemos intervenirlo, transformarlo, incluso alterar profundamente su carácter, pero siempre estamos trabajando sobre algo que nos precede y que, idealmente, seguirá existiendo después de nosotros.

Arquitectura como legado abierto

Esta condición transforma también nuestra responsabilidad como arquitectos. Tal vez nuestro papel no consiste tanto en imponer respuestas definitivas como en construir marcos abiertos. Espacios suficientemente precisos para tener identidad, pero también lo suficientemente generosos para admitir otras vidas.

Arquitecturas capaces de absorber cambios sin perder su esencia; estructuras que se puedan reparar, adaptar, ampliar o reinterpretar; edificios que no haya necesidad de remplazar cada vez que cambia aquello que sucede dentro de ellos. En otras palabras, una de las formas más radicales de sostenibilidad quizás sea diseñar para no tener la última palabra.

Proyecto de Masinterior. Fotografía: Simon Bosch Photography.

Aceptar que otros continuarán la obra implica renunciar, en cierta medida, a la obsesión contemporánea por el objeto terminado, perfecto y definitivo. Significa entender la arquitectura como una práctica colectiva y temporal, donde cada generación recibe algo, lo transforma y lo entrega nuevamente. La arquitectura se podría comprender, entonces, como una forma de legado abierto. No heredamos únicamente edificios, heredamos posibilidades.

En esta edición se celebra, precisamente, esa manera de entender el proyecto. Una arquitectura que no busca inmovilizar el tiempo, sino trabajar con él. Que no entiende la permanencia como inmovilidad, sino como capacidad de transformación. Que encuentra belleza en las capas superpuestas de la historia y valor en aquello que todavía puede cambiar.

Proyecto de Masinterior. Fotografía: Simon Bosch Photography.

Tal vez el futuro de la arquitectura no consista en construir edificios capaces de permanecer intactos durante cien años, quizás consista en construir edificios capaces de seguir siendo arquitectura durante cien años, justamente porque podrán cambiar. Rehabilitar no es volver atrás, es aceptar que una arquitectura que permanece es, necesariamente, una arquitectura que todavía no ha terminado.