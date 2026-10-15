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ExpoCamacol —que se celebra cada dos años— es quizás la más grande de todas las ferias que se llevan a cabo en Plaza Mayor, en Medellín, durante su apretado calendario. Esto se puede evidenciar, en un primer momento, en su escala. Abarca casi todos los recintos del lugar, incluyendo la plaza de la entrada, donde algunas muestras e instalaciones dan la bienvenida a una superficie de 27.000 metros cuadrados.

ExpoCamacol 2026: las tendencias, y las soluciones que marcarán el futuro de la construcción

Otros números reafirman esta impresión de su gran tamaño: en la presente edición, ExpoCamacol reunió a 502 empresas expositoras, consolidando a Medellín como el gran punto de encuentro para la ingeniería, la arquitectura y el interiorismo de Latinoamérica. Con una asistencia masiva de más de 60.000 profesionales provenientes de 60 países, el evento proyectó intenciones de negocio superiores a los 2.000 millones de dólares.

Para AXXIS, además de los números, hay un foco importante en un evento de esta magnitud, la calidad de las ideas que allí se materializan. La edición 2026 estuvo marcada además por un sentido de urgencia y solidaridad, ya que la feria se celebró unas semanas después del terremoto.

ExpoCamacol 2026: las tendencias, y las soluciones que marcarán el futuro de la construcción

ExpoCamacol asumió el rol de un gran banco de soluciones técnicas, materiales y tecnológicas, donde la cadena de valor de la construcción puso a disposición su infraestructura para liderar la reconstrucción. Como lo destacó la dirección del gremio, la solidez del sector no solo se mide por su capacidad instalada, sino por su resiliencia y empatía.

Lo que vimos en la feria fue la ratificación de que la arquitectura contemporánea ya no separa la técnica de la emoción. Por medio de propuestas que priorizan la eficiencia energética, la economía circular y la riqueza sensorial, los aliados de la revista demostraron que el futuro del espacio construido se diseña hoy. A continuación, repasamos los lanzamientos que marcaron la pauta en este gran hito del diseño.

Sistemas en seco

Eternit sorprendió en la feria con un stand de dos niveles, erigido en su totalidad con materiales de su propio portafolio. En este espacio, la marca evidenció cómo las soluciones de construcción en seco —encabezadas por la línea Eterboard en acabados tipo madera, ladrillo y listones— optimizan de manera drástica los tiempos de ejecución en obra.

ExpoCamacol 2026: las tendencias, y las soluciones que marcarán el futuro de la construcción

La propuesta técnica, complementada con la cubierta Techolit UPP y sistemas de aislamiento en lana de fibra de vidrio, se destaca por su capacidad para reducir la huella de carbono mediante la eficiencia en el transporte y la gestión responsable de los recursos.

Una plaza dentro de la feria

Con el concepto del Boulevard Corona, inspirado en la elegancia de las Galeries Lafayette, Corona desplegó un recorrido inmersivo que transformó los revestimientos tradicionales en piezas artísticas.

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Por medio de la Tiles Gallery, su Dream Suite y el Color Lab —un laboratorio participativo de personalización que muestra la labor de 1200° Corona—, la marca demostró la versatilidad de sus superficies para proyectos residenciales y hoteleros. Algo notable de la exhibición fue la colección Toi, desarrollada con el diseñador David del Valle, que ratifica el potencial creativo y la libertad estética que ofrece la cerámica contemporánea.

Fachadas e innovación

Etex hizo presencia con una muestra centrada en la evolución de las envolventes y la construcción ligera. Acompañados por soluciones en fibrocemento para fachadas expresivas, la firma presentó pegamentos especializados para el remplazo de pañetes en placas de yeso, además de sistemas de entrepisos y cubiertas ventiladas.

Estas tecnologías no solo responden a las exigencias estéticas de la arquitectura actual, sino que priorizan el confort térmico y acústico, ofreciendo herramientas eficientes para los profesionales que buscan elevar el desempeño de sus proyectos sin comprometer la limpieza formal. El sistema constructivo que proponen es liviano y sismorresistente.

Arquitectura de sentidos

Alfa —compañía especializada en revestimientos, pisos, baños y acabados— presentó su colección Sentidos 2026, una propuesta en la que se aborda el diseño interior desde la vivencia táctil, auditiva y gustativa del hogar. Organizada en torno a las tendencias Tierradentro, New Retro y Mix & Match, la exhibición convirtió sus espacios en refugios de bienestar, teniendo como hito el lanzamiento de Terrazzo Flex.

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Esta reinterpretación del clásico terrazo se destaca por ser una versión más delgada y ligera, lo que, aparte de facilitar la instalación, ofrece una solución de alta eficiencia en costos y tiempos para los sectores comercial y residencial.

Detalles que transforman

Atrim revalidó su liderazgo en el segmento de perfilería y terminaciones arquitectónicas, en el marco de la celebración de sus diez años en Colombia y tres décadas en Latinoamérica.

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La atención de su exhibición se centró en la Stone Collection, una línea de perfiles con acabado símil, piedra de alta riqueza táctil, y en el guardaescobas Épsilon, que combina las propiedades técnicas del EPS con una textura de madera de marcado realismo. Ambas propuestas refuerzan la premisa de que los detalles técnicos son capaces de articular y potenciar la belleza de cualquier revestimiento.

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Ecosistema de acero

El grupo Acesco se presentó en la feria con el concepto “Una sola fuerza, múltiples soluciones”, consolidando una estructura corporativa que atiende diversas escalas del hábitat. Su propuesta integró las soluciones de cubierta y fachada de Acesco, la construcción industrializada en Steel Framing de Matecsa, el procesamiento de acero a la medida para optimizar desperdicios en obra de Aceros Cortados y la apuesta de Alurack por la transición energética mediante estructuras fotovoltaicas en aluminio reciclado, demostrando la versatilidad del acero en la edificación sostenible.

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Paneles ecológicos y coloridos

Con motivo de sus dos décadas de trayectoria, Iprocom y su marca Ipropanel destacaron el impacto de sus paneles decorativos y recubrimientos plásticos —de origen posindustrial— en la arquitectura nacional.

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Con más de 6.000 metros cuadrados transformados en envolventes de fachada y proyectos de interiorismo de alta especificación en su historia, la firma mostró cómo la innovación en materiales sintéticos y revestimientos permite no solo materializar geometrías complejas, sino también garantizar durabilidad y un lenguaje visual contemporáneo en la arquitectura corporativa y residencial.

Rigor y responsabilidad

Ventanar aprovechó la vitrina de la feria para reafirmar su capacidad industrial y el legado de sus más de treinta proyectos ejecutados en la región, acompañando su propuesta comercial con una acción social de donaciones tras el reciente sismo registrado en el Eje Cafetero.

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Más allá de su oferta en ventanería y fachadas de alto desempeño, la marca abrió la conversación sobre el cumplimiento riguroso de la norma sismorresistente NSR-10, al tiempo que hizo hincapié en que la verdadera arquitectura no solo busca la precisión estética, sino la protección de la vida por medio de estándares técnicos a largo plazo.