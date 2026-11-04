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La nueva cama ajustable Smart 5.0 de Colchones ElDorado parte precisamente de esa idea. Por medio de Sleep Assist, la aplicación global de Ergomotion, integra inteligencia artificial, monitoreo y sensores sin contacto para convertir la cama en una herramienta capaz de conocer y entender mejor el descanso.

Su cama reconoce sus hábitos de sueño: la tecnología de Colchones ElDorado

La propuesta incorpora información relacionada con la calidad y cantidad del sueño, sin depender de dispositivos portátiles como relojes inteligentes o anillos. Estos datos, potenciados por inteligencia artificial, se pueden convertir en orientación personalizada y en una nueva forma de acompañar los hábitos de descanso.

Su cama reconoce sus hábitos de sueño: la tecnología de Colchones ElDorado

Esta es una evolución interesante para pensar el dormitorio contemporáneo como un espacio que ya no solo contiene objetos, sino que puede responder también a quienes lo habitan. La Smart 5.0 cuenta con un sistema inteligente antirronquidos, capaz de detectarlos y, de inmediato, mejorar automáticamente la posición de la cama. A esto se suman ajustes independientes de cabeza y pies, soporte lumbar, masaje y posiciones programables.

Su cama reconoce sus hábitos de sueño: la tecnología de Colchones ElDorado

Así, la tecnología deja de ser un elemento accesorio para integrarse a la experiencia cotidiana. La combinación de cama ajustable, sensores, biometría e inteligencia artificial propone una mirada en la que el confort también puede ser personalizado y dinámico.

Su cama reconoce sus hábitos de sueño: la tecnología de Colchones ElDorado

En una remodelación, incorporar soluciones como esta significa pensar más allá de lo visible. Se trata de diseñar espacios que respondan a nuevas formas de vivir y de entender el bienestar. El dormitorio no es aquel que se ve mejor, sino el que entiende cómo se quiere descansar.

Nos encanta de esta propuesta

1. El uso de inteligencia artificial para conocer y entender mejor el descanso.

2. Su sistema inteligente antirronquidos mejora la posición de la cama, de ser necesario.

3. Entre las características de la cama están las posiciones programables y los masajes.