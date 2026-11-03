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Desde esa perspectiva surge la nueva colección de Colchones ElDorado, una propuesta que amplía la conversación sobre el descanso al integrar tecnología, soporte y bienestar. Más allá de las nociones tradicionales de confort, sus soluciones exploran variables como la temperatura corporal, la energía y la relación del cuerpo con la superficie.

Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort

Entre sus novedades se encuentran los colchones Vital Sleep y Dream+. El primero incorpora una propuesta tecnológica enfocada en el bienestar durante el descanso, con atributos relacionados con el control de la energía corporal y la regulación de la temperatura durante la noche.

Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort

Por su parte, Dream+ introduce una aproximación inspirada en la naturaleza por medio de un tratamiento a partir del extracto de árbol de té australiano, concebido para acompañar una experiencia orientada a conciliar el sueño más rápido, dormir durante más tiempo y alcanzar un sueño más profundo.

La nueva generación de descanso con Colchones ElDorado

Esta mirada también se traslada a las almohadas. La nueva colección suma más de seis modelos que exploran distintas formas de dormir, desde el soporte y la ergonomía hasta el confort y la tecnología. Uno de ellos, Dream Tech, propone una atención particular a la relación entre cabeza, cuello y columna, mediante un soporte central 3D, una zona suave que busca distribuir el peso de la cabeza y ayudar a reducir la presión en estas áreas.

Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort

Así, el descanso se comienza a pensar como una experiencia integral, en la que cada punto de contacto con el cuerpo adquiere importancia. Colchones, camas ajustables y almohadas son parte de una misma visión: desarrollar soluciones que articulen tecnología, confort y bienestar para transformar la experiencia de dormir.

Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort

La nueva colección de Colchones ElDorado propone mirar el descanso desde otro lugar. Uno en el que la innovación no busca imponerse sobre la experiencia, sino integrarse silenciosamente a ella para responder a las distintas maneras en que habitamos la noche.

Para más información: www.colchoneseldorado.com.