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Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort

Dormir ya no se entiende únicamente como una pausa al final del día. En la actualidad, para optimizar el sueño se requiere entender cómo se comporta el cuerpo, qué condiciones favorecen una experiencia reparadora y de qué manera la tecnología puede acompañar este proceso.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
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  • Colchones ElDorado

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Desde esa perspectiva surge la nueva colección de Colchones ElDorado, una propuesta que amplía la conversación sobre el descanso al integrar tecnología, soporte y bienestar. Más allá de las nociones tradicionales de confort, sus soluciones exploran variables como la temperatura corporal, la energía y la relación del cuerpo con la superficie.

Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort
Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort

Entre sus novedades se encuentran los colchones Vital Sleep y Dream+. El primero incorpora una propuesta tecnológica enfocada en el bienestar durante el descanso, con atributos relacionados con el control de la energía corporal y la regulación de la temperatura durante la noche.

Colchones eldorado
Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort

Por su parte, Dream+ introduce una aproximación inspirada en la naturaleza por medio de un tratamiento a partir del extracto de árbol de té australiano, concebido para acompañar una experiencia orientada a conciliar el sueño más rápido, dormir durante más tiempo y alcanzar un sueño más profundo.

La nueva generación de descanso con Colchones ElDorado

Esta mirada también se traslada a las almohadas. La nueva colección suma más de seis modelos que exploran distintas formas de dormir, desde el soporte y la ergonomía hasta el confort y la tecnología. Uno de ellos, Dream Tech, propone una atención particular a la relación entre cabeza, cuello y columna, mediante un soporte central 3D, una zona suave que busca distribuir el peso de la cabeza y ayudar a reducir la presión en estas áreas.

Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort
Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort

Así, el descanso se comienza a pensar como una experiencia integral, en la que cada punto de contacto con el cuerpo adquiere importancia. Colchones, camas ajustables y almohadas son parte de una misma visión: desarrollar soluciones que articulen tecnología, confort y bienestar para transformar la experiencia de dormir.

Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort
Explora nuevas formas de descanso con colchones y almohadas que integran tecnología y confort

La nueva colección de Colchones ElDorado propone mirar el descanso desde otro lugar. Uno en el que la innovación no busca imponerse sobre la experiencia, sino integrarse silenciosamente a ella para responder a las distintas maneras en que habitamos la noche.

Para más información: www.colchoneseldorado.com.

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