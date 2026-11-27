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El taller artesanal de la compañía Kodaz Carpet apuesta por la innovación con un espacio dedicado a la elaboración de alfombras de alta gama, donde las técnicas colombianas y las fibras naturales se convierten en protagonistas.

Fique y alpaca: las nuevas alfombras hechas a mano de Kodaz Carpet

El taller de Kodaz Carpet

Con diez telares habilitados para la producción de piezas hechas a mano, el espacio reúne el conocimiento de maestros artesanos y la tradición textil del país con materiales similares a los empleados en Turquía. Su trabajo se concentra en alfombras de fique e incorpora además fibras como la alpaca peruana.

Fique y alpaca: las nuevas alfombras hechas a mano de Kodaz Carpet

Así mismo, cada una requiere alrededor de 50 días de elaboración, un proceso que refleja la dedicación y precisión del trabajo manual. Actualmente, 18 piezas se encuentran en ejecución, como parte de un primer lanzamiento de 30 alfombras que se hará en 2027.