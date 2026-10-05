Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

Hay materiales que, con el paso del tiempo, determinan el carácter de los espacios. Una superficie puede ampliar visualmente una habitación, hacer que la luz se comporte de una manera específica, potenciar la calidez de la madera o evocar la profundidad de una piedra.

Nuevas posibilidades para diseñar espacios duraderos, expresivos y personalizados

Así mismo, puede resistir el paso de los años, acompañar los cambios de una vivienda y conservar su vigencia más allá de las tendencias. En arquitectura y diseño interior, elegir un revestimiento es, sin duda, una decisión que trasciende lo estético.

Nuevas posibilidades para diseñar espacios duraderos, expresivos y personalizados

Este tipo de mirada sobre los materiales replantea la concepción tradicional del lujo, ligada a la ostentación. Ahora la sofisticación está en la textura que simula la madera, en una superficie que simplifica visualmente un espacio, en un material capaz de resistir durante décadas o en una solución desarrollada específicamente para responder a una necesidad.

Nuevas posibilidades para diseñar espacios duraderos, expresivos y personalizados

Y es que el buen diseño implica considerar la experiencia cotidiana, la durabilidad, el mantenimiento, el origen de los materiales y la capacidad para conservar su identidad a lo largo del tiempo. En este escenario, la tecnología ha dejado de ser una cuestión exclusivamente asociada con los procesos de producción para convertirse en una herramienta. Su verdadero valor aparece cuando consigue hacer que un material se vea, sienta y comporte de una manera más cercana a aquello que busca evocar.

Nuevas posibilidades para diseñar espacios duraderos, expresivos y personalizados

Eso es lo que ocurre con la evolución de la manufactura de revestimientos en Colombia. En las plantas Prestigio y La Estrella, de Corona, la incorporación de tecnologías digitales y el desarrollo de nuevas soluciones permiten explorar una relación cada vez más precisa entre materialidad, percepción y desempeño. El resultado no se limita a una superficie técnicamente sofisticada; se traduce en ambientes que pueden ser más expresivos, confortables y coherentes con las formas contemporáneas de habitar.

Nuevas posibilidades para diseñar espacios duraderos, expresivos y personalizados

La percepción de la naturaleza es uno de los campos donde esta evolución resulta especialmente evidente. La madera, por ejemplo, ha sido uno de los materiales más buscados durante décadas para introducir calidez en los interiores. Hoy en día, la tecnología digital de la planta Prestigio permite recrear ese acabado en los revestimientos con un nivel de realismo que involucra la mirada y el tacto.

Los listones de gran formato —como los de 23,8 × 119,2 cm— reproducen con mayor precisión las cualidades visuales y táctiles asociadas con la madera, al tiempo que permiten construir composiciones continuas y contemporáneas.

Nuevas posibilidades para diseñar espacios duraderos, expresivos y personalizados

La escala también transforma la percepción. Los grandes formatos reducen el número de juntas y generan superficies visualmente más limpias, capaces de aportar continuidad y amplitud. En espacios donde cada centímetro cuenta, esta cualidad adquiere especial relevancia, pues el revestimiento se deja de percibir como una suma de piezas y se empieza a entender como una superficie arquitectónica.

Las novedades de Corona

Los desarrollos de Corona para 2026 parten de esa premisa. Los porcelanatos y las soluciones de gran formato amplían las posibilidades de crear espacios contemporáneos y, a la vez, duraderos. Formatos como 61 × 121 cm y 50 × 100 cm —este último de fabricación nacional— responden a una arquitectura interior que busca superficies de mayor escala y menor fragmentación visual. A estos se suman paredes rectificadas de 30 × 60 cm y gres porcelánico pulido de 60 × 120 cm, opciones en las que se combinan resistencia, precisión y diferentes posibilidades expresivas.

Nuevas posibilidades para diseñar espacios duraderos, expresivos y personalizados

Sin embargo, hay otra manera de pensar la permanencia. No se trata solamente de que un material dure, sino de que tenga la capacidad de construir identidad. En este punto aparece una de las transformaciones más interesantes del diseño contemporáneo, un nuevo valor a la personalización. Ya no se busca necesariamente reproducir una imagen determinada, sino hallar elementos capaces de hacer que un espacio sea propio.

En la planta La Estrella, de Corona, se refleja esta aproximación por medio de procesos de cocreación con clientes y del desarrollo de decorados exclusivos. Mosaicos y murales de amplían el campo de acción de los revestimientos y los acercan al lenguaje del arte. Las bases decoradas rectificadas de fabricación nacional abren, además, nuevas posibilidades de personalización, al demostrar que la industria puede ser también un espacio para la expresión y la identidad.

Nuevas posibilidades para diseñar espacios duraderos, expresivos y personalizados

Una vida bien diseñada, plataforma de comunicación de Corona, encuentra así su sentido más profundo. Diseñar no consiste únicamente en componer superficies, colores y formas, sino también crear el escenario físico de la cotidianidad: los lugares donde transcurren las rutinas, las personas se transforman, se acumulan los recuerdos y el bienestar se construye mediante pequeños gestos.