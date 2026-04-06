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Pinocho como símbolo: el diseño italiano llega a Bogotá

La exposición ‘Carissimo Pinocchio’, ideada por ADI Design Museum de Milán (Italia) y organizada por el Istituto Italiano di Cultura y la Italian Trade Agency de Bogotá gracias al apoyo de la Embajada de Italia, llega a Bogotá para reinterpretar a Pinocho desde el diseño contemporáneo, en una muestra que celebra los 140 años de la obra de Carlo Collodi y evidencia la capacidad del diseño italiano para conectar cultura, industria e innovación.
  • Autor:
  • Revista Axxis
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  • Créditos imágenes:
  • Camilo Medina Noy

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Revista Axxis
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Italia es reconocida en el mundo por muchos motivos. El arte y el diseño destacan en el imaginario colectivo. Una buena manera de representar el diseño italiano para el mundo es a través de uno de los íconos de la cultura popular italiana: el personaje Pinocho. 

Exposición pinocho
Pinocho como símbolo: el diseño italiano llega a Bogotá

Esa es la premisa detrás de “Carissimo Pinocchio”, una exposición internacional que llega a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana. En ella se rinde homenaje al personaje y, de paso, se propone una lectura contemporánea de la cultura material italiana. La entrada es gratis y está abierta al público hasta el 10 de abril.

La muestra, organizada por el ADI Design Museum de Milán y curada por Giulio Iacchetti, reúne a artistas y diseñadores gráficos que reinterpretan a Pinocho a 140 años de la publicación de Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. El resultado es un conjunto de piezas que se mueven entre lo simbólico y lo objetual, entre la memoria cultural y el lenguaje del diseño contemporáneo.

Lo que está en juego es la capacidad del diseño italiano para conectar disciplinas. Aquí el diseño aparece como un sistema que articula creatividad, industria, artesanía e innovación, y que se proyecta como patrimonio cultural vivo.

Pinocho como símbolo: el diseño italiano llega a bogotá
Pinocho como símbolo: el diseño italiano llega a Bogotá

Sobre la exposición Carissimo Pinocchio

La exposición hace parte de la agenda del Italian Design Day 2026, una iniciativa global que este año gira en torno a la idea de RE-DESIGN: regenerar espacios, objetos, ideas y relaciones. Bajo ese enfoque, el diseño se entiende como una herramienta para pensar los desafíos contemporáneos —desde la sostenibilidad hasta la transformación urbana— más que como un ejercicio puramente formal.

En ese contexto, ‘Carissimo Pinocchio’ funciona como una entrada accesible a una discusión más amplia. A través de un ícono reconocible, permite explorar cómo el diseño italiano reinterpreta su propia tradición y la traduce en propuestas actuales, donde los materiales, los procesos y las narrativas adquieren nuevos significados.

Pinocho como símbolo: el diseño italiano llega a bogotá
Pinocho como símbolo: el diseño italiano llega a Bogotá

La llegada de la muestra a Bogotá no es casual. Forma parte de una estrategia más amplia por fortalecer el diálogo entre Italia y Colombia en torno al diseño, la arquitectura y la industria creativa. 

Pinocho como símbolo: el diseño italiano llega a bogotá
Pinocho como símbolo: el diseño italiano llega a Bogotá

En Colombia, el sector del mobiliario y el diseño de interiores alcanzó en 2025 importaciones cercanas a los 479 millones de dólares, con un crecimiento del 11 % frente al año anterior. En este escenario, Italia se consolida como el cuarto proveedor del país, con exportaciones de 12,25 millones de dólares y un crecimiento del 21 %, destacándose en segmentos de alto valor agregado, calidad e innovación.

Pinocho como símbolo: el diseño italiano llega a bogotá
Pinocho como símbolo: el diseño italiano llega a Bogotá

En ese intercambio, el diseño se posiciona como expresión cultural, y como motor de innovación y desarrollo.

Al final, lo que propone esta exposición no es una mirada nostálgica sobre Pinocho, sino una pregunta abierta: ¿cómo se reinventa un ícono cuando pasa por el filtro del diseño contemporáneo?

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