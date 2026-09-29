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El nombre «Grand Ji» estuvo inspirado en una filosofía que se volvió el fundamento conceptual del proyecto: «La grandeza sin forma: una manera de ver desde el silencio». Esta idea, basada en la filosofía taoísta, quiere decir que la verdadera grandeza se revela a través de la experiencia, en lugar de la apariencia. Lo decía Mencio en el siglo IV a. C., para entender el verdadero significado de las cosas, hay que mirar mucho más allá.

La filosofía taoísta inspiró el diseño de este hotel en China

Cada marca madura llega eventualmente a una nueva etapa. Una vez una marca ha ganado reconocimiento y confianza, su siguiente reto ya no es cómo demostrar su valor, sino cómo crear una experiencia mucho más completa. El hotel Grand Ji fue concebido como una respuesta a esta pregunta.

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Por eso «Grand» no significa que sea más grande. Representa una visión más amplia, más íntegra, de la experiencia. Esta filosofía se tradujo inicialmente en el diseño del espacio, pero se convirtió en la base de la marca y el norte con el cual se diseñó todo lo demás.

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Una evolución natural

El hotel Ji ha construído una reputación basada en los valores de espíritu oriental: la moderación, la humanidad y la naturaleza, por lo que se ha convertido en una opción confiable para los viajeros. A medida que ha ido avanzando la marca, esos mismos clientes fieles han querido buscar algo más, no en términos de lujo, sino de la experiencia en general. Mejores espacios, amenidades distintas, cosas que demuestren un entendimiento más profundo del comfort por parte de una cadena que ya se ha ganado su confianza.

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Por eso, en lugar de crear una nueva marca, el hotel Grand Ji se presenta como la evolución natural del Ji. Se construyó basado en el ADN del primero, pero con la idea de mejorar aspectos como la calidad y funcionalidad de cada espacio mientras mantenía la familiaridad y la calma de la experiencia original.

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Experiencia sobre forma

El valor de un hotel no se crea con un solo momento memorable. Se construye gradualmente a través de cada etapa del viaje del huésped, desde su llegada hasta su salida. Cada interacción moldea la experiencia completa.

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Entonces, más que enfocarse en el espacio, quisieron pensar en cómo este responde al uso real que las personas le dan. Diseño, en términos estéticos, y funcionalidad deben ir de la mano en cada momento.

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Para Vermilion Zhou Design Group, el diseño oriental ha emergido de manera natural a través del entendimiento de cómo vive la gente. En lugar de intentar recrear un estilo tradicional, el hotel Grand Ji transforma las ideas del agua, las nubes, las montañas, el té y el pino en un lenguaje espacial contemporáneo. A través de los materiales, la luz, el arte y los objetos se crea esta atmósfera, que se convierte en una parte orgánica del espacio, más que un motivo decorativo.

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Este estudio arquitectónico, que ya cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado y alrededor de 1.000 proyectos completados, se enfoca en crear una armonía entre el diseño, la funcionalidad, la identidad de marca y el tipo de cliente al que se quiere servir. Así, cada uno de sus proyectos está atravesado por una serie de circunstancias únicas que, incluso si tienen algún tipo de inspiración previa (como es el caso del Grand Ji y el Ji), lo convierten en un lugar sin igual.

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Con esto en mente, en el hotel Grand Ji se diseñó cada espacio, desde la entrada, al lobby y el espacio de desayuno. Los cuartos, las amenidades y todas las decisiones que se tomaron para este hotel fueron llevadas por experiencias reales de huéspedes, logrando así que la vida sea la que moldee el espacio.