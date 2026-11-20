Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

El calor y la humedad se vuelven uno solo por las calles de Mitú, un pueblo estigmatizado por ser la única capital de departamento tomada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1998. Sin embargo, hoy es un lugar bello, con una plaza central a la que llegan cientos de pájaros al atardecer, como si quisieran combinar su plumaje con el color del sol que se acuesta al otro lado del río Vaupés. A un costado de esa misma plaza, donde se encuentra buena parte de los edificios institucionales, está lo que antes fue la escuela Antonio Ricaurte y hoy es el pabellón de los artesanos o, mejor dicho, de las artesanas.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

Es una construcción vieja, tomada en parte por la humedad y el olvido; si no fuera por el cuidado de las mujeres que la ocupan, probablemente ya sería una ruina. Pese a su estado de deterioro, es un sitio bello, más por las personas que lo habitan que por la edificación en sí misma. Son unas 16 artesanas que, organizadas, decidieron convertir este espacio que les entregó la Alcaldía en su área de trabajo.

El pabellón está distribuido en pequeños locales donde se ubican las artesanas. Cada uno es un mundo distinto: allí, las fibras de cumare y los bejucos pasan por las manos de mujeres que aprendieron a tejer observando a sus mayores. En cada espacio, exhiben las piezas en las que son expertas. Procuran no “pisarse los talones” y que el trabajo de cada una tenga su propia identidad.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

De sus manos salen canastos, bolsos, coladores y recipientes que alguna vez tuvieron un lugar preciso en la vida cotidiana de las comunidades indígenas del Vaupés. Hoy, además de conservar ese conocimiento, buscan que sus objetos encuentren nuevos caminos, sin perder la memoria de sus usos ni de los territorios de donde vienen.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

Una de ellas es Zoraida López, mujer cubea y representante de la asociación de artesanos. Elabora diferentes tipos de piezas: collares de mostacilla, bolsos de cumare y trabajos con semillas. No obstante, su especialidad es la cestería, específicamente los canastos de bejuco yaré.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

“Aprendí desde pequeña observando a mi mamá y a mi hermana. Mi mamá trabajaba con cumare y hacía sus tejidos. Mi hermana se sentaba a elaborar bolsos y otras piezas. En ese momento, uno es niño y no siempre presta atención, pero lo que ve también se queda en la memoria”, explica.

La historia de la artesana del Mitú Zoraida López

También aprendió, de manera empírica, bisutería con chaquira. Cuando salió de su comunidad, porque sus hijos tenían que estudiar, dejó de laborar en la chagra, donde preparaba derivados de la yuca como el casabe y la fariña. Llegó a Mitú, donde comenzó a trabajar en hoteles y restaurantes, en servicios generales.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

“Allí conocí a una mujer que me enseñaba a hacer collares. Yo observaba y después, en las tardes, practicaba. Con el tiempo, empecé a incorporar en los collares los colores de la región, inspirados en los pájaros y la naturaleza”, cuenta.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

Con la venta de sus artesanías, Zoraida ha logrado sacar adelante a sus cuatro hijos. El mayor tiene 30 años; la siguiente, 25; la otra hija está próxima a cumplir 23 y el menor tiene 20. Dos de ellos están por terminar la universidad. “Para mí, como mamá y como mujer indígena, es un orgullo verlos progresar.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

Antes, a muchos de nuestros padres no les hablaban de estudiar una carrera: nos enseñaban a trabajar en la casa y a aprender los oficios. Ahora tenemos la oportunidad de que nuestros hijos se formen como profesionales”, dice contenta.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

“Cuando hago un collar o cualquier otra artesanía, siento alegría al ver que otra persona lo utiliza. Después de todo el trabajo que implica terminar una pieza, verla en alguien y pensar ‘eso lo hice yo’ produce una emoción muy bonita”.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

Los objetos que elaboran no nacieron como adornos. Los canastos servían para transportar yuca y semillas; otros recipientes se utilizaban para preparar o servir bebidas, como la chicha y el chive. Cada forma respondía a una necesidad y a un conocimiento sobre los materiales disponibles en el territorio.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

Sin embargo, el desafío no termina cuando una pieza está lista. A la dificultad para conseguir las materias primas se suma la preocupación por el relevo generacional y por la pérdida de las lenguas y los saberes. Patricia y Beatriz han visto cómo los oficios que aprendieron de sus padres y mayores dejan de despertar el interés de algunos jóvenes.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

Patricia Valencia López, de 64 años, es otra de las mujeres que trabajan en el pabellón. Desde muy pequeña le gustó tejer. Cuando tenía unos 14 años aprendió en un internado, donde las monjas le enseñaron a trabajar con hilo y lana, así como a elaborar bolsos. Después estudió en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), donde recibió las herramientas y la orientación necesarias para profundizar en ese oficio.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

“La artesanía es algo que viene de nuestros antepasados. Nosotros nacimos con esos conocimientos. Antiguamente, utilizábamos el cumare para elaborar hilos con los que cosíamos nuestras prendas y para pescar. Esos eran los usos que le daban nuestros mayores”, explica, rodeada de sus artesanías. Al igual que Zoraida, también ha sacado adelante a sus hijos como madre cabeza de familia.

Las artesanas que mantienen vivas las tradiciones indígenas del Vaupés a través de semillas y tejidos

Cada canasto o bolso lleva algo más que el tiempo invertido en su elaboración. En sus fibras permanece una manera de relacionarse con el territorio y de transmitir conocimientos. Para estas artesanas, tejer también significa procurar que esa memoria no se quede en el pasado.