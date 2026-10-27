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Con una estética refinada y una mecánica ingeniosa, Rolex presenta el Perpetual Padellone, una pieza con la que se logra un sutil equilibrio entre tradición e innovación. Este excepcional modelo cuenta con un disco de fases lunares —una auténtica ventana a la bóveda celeste—, que demuestra el amplio savoir-faire de la firma suiza en la creación de mecanismos de calendario con salto instantáneo

Un Rolex que une la precisión mecánica con la magia de las fases lunares

El Perpetual Padellone incorpora un calendario anual completo instantáneo. La alineación de sus referencias es impecable: a medianoche, el día de la semana, la fecha y el mes cambian en forma simultánea en apenas una fracción de segundo. Además, su disco de fases lunares conecta armónicamente el ritmo del astro nocturno con el de nuestro planeta.

Un Rolex que une la precisión mecánica con la magia de las fases lunares

El Padellone se presenta en tres configuraciones distintivas, encabezadas por la versión en oro Everose de 18 quilates, con esfera en blanco intenso de acabado granulado y brazalete settimo —elaborado con perfiles ultrafinos de oro amarillo de 18 quilates—; una adicional en oro Everose de 18 quilates, que viste la misma esfera en blanco intenso junto a una correa de piel de cocodrilo marrón, y la edición en platino 950, que exhibe una esfera azul glaciar de acabado granulado y se complementa con una correa de piel de cocodrilo negro mate.

Un Rolex que une la precisión mecánica con la magia de las fases lunares

Aunque sus funciones y estética rinden homenaje a la herencia relojera, esta pieza alcanza un desempeño sin precedentes gracias a sus avanzadas innovaciones técnicas. Su movimiento late a una frecuencia de cinco hercios y está respaldado por treinta solicitudes de patente, dos de ellas exclusivas. De este modo, el nuevo reloj actúa como un nexo entre legado e innovación, al conectar el savoir-faire tradicional con las metas futuras de la alta relojería.

Un Rolex que une la precisión mecánica con la magia de las fases lunares

Inspirada en la emblemática referencia 8171 de mediados del siglo XX, esta pieza fusiona la elegancia clásica con una mirada contemporánea. Su caja de 39 mm, de contornos suaves, resalta por un bisel abombado en la parte superior y delicadamente estriado en la inferior. La esfera cautiva por el contraste entre su centro de acabado granulado y un perímetro satinado, un cuidadoso diseño exterior que rinde tributo a la tradición y al valioso patrimonio estético de la marca.

Un Rolex rodeado de estrellas

La fase lunar se indica sobre un disco esmaltado azul completamente visible. Este efectúa una rotación completa en un mes lunar, esto es, 29,53 días. La luna llena y la nueva están confeccionadas en meteorito, con un tratamiento PVD azul oscuro para la segunda.

Un Rolex que une la precisión mecánica con la magia de las fases lunares

En el transcurso de un ciclo lunar, la luna llena y la nueva se sitúan alternativamente frente a un indicador triangular ubicado sobre el disco. La fase visible no es, por tanto, resultado de la ocultación parcial de la imagen de la Luna, sino del desplazamiento continuo de estas dos representaciones opuestas que marcan el tiempo entre una luna nueva y la siguiente.

Un Rolex que une la precisión mecánica con la magia de las fases lunares

La luna llena y la nueva muestran un rostro hecho por tampografía —técnica de impresión indirecta que transfiere tinta desde una placa grabada hasta un objeto mediante un tampón de silicona flexible—. Este es un guiño onírico a una referencia histórica, apodada “Padellone” por los coleccionistas, en la que la cara del astro se dejaba ver rodeada de estrellas.

Un Rolex que une la precisión mecánica con la magia de las fases lunares

El Padellone amplía la línea Perpetual con un segundo modelo. Esta colección, iniciada en 2023 con el 1908, se presenta como una nueva referencia en el universo de los relojes de pulsera. Este reinterpreta el estilo tradicional y aúna los códigos y principios fundamentales del patrimonio estético de Rolex.