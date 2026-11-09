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La experiencia de recorrer La Feria De Diseño powered by idd cologne es como caminar por una enorme galería. No es el tipo de feria en la que se venden productos al detal. Los expositores, entonces, compiten por quién tiene una apuesta arquitectónica y estética con mayor impacto. Por un lado, cuelga una alfombra de cinco metros; por el otro, se aprecia una exposición de muebles de diseño en una enorme estantería; más allá, hay un café de especialidad al lado de una selección de arte.

Así fue La Feria De Diseño 2026 y estas fueron algunas de sus propuestas destacadas

Instalada en Plaza Mayor, en Medellín, entre el 10 y el 12 de septiembre, La Feria cerró su edición 2026 consolidándose como una de las plataformas de especificación y curaduría de diseño más relevantes de la región.

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Con una asistencia de 18.522 visitantes y un alcance total que superó los 22.800 participantes al sumar las dinámicas satélites en la ciudad, el certamen dio muestras de un salto evidente tanto en la puesta en escena como en la complejidad de las propuestas exhibidas.

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Esta evolución en el lenguaje de los stands y en la especificación de los lanzamientos refleja una industria local con mayor ambición técnica y conceptual. “En esta edición, la gente percibió que La Feria subió el nivel. Se vio en la manera en que las marcas colombianas asumieron sus espacios, en la calidad de los montajes, así como en los lanzamientos y las experiencias. Para nosotros, ese salto habla de una industria nacional más madura, preparada y ambiciosa”, señaló Eddy Karmona, cofundador del evento.

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En el frente académico y de pensamiento, las Charlas Perpetuas y los Talks EIA reunieron a 3.982 asistentes frente a más de 60 conferencistas de 14 países. La agenda contó con figuras de la arquitectura y el diseño global como Humberto Campana, Felipe Pantone, Cazú Zegers, Stefano Giovannoni, Mauricio Rocha, Juan Montoya, Giancarlo Mazzanti y Adriana Hoyos, quienes abordaron discusiones sobre sostenibilidad, materialidad, inteligencia artificial aplicada a proyectos y la evolución de las tipologías para el sector hospitality.

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La muestra comercial reunió a más de 285 marcas, distribuidas en cuatro pabellones, que abarcaron categorías fundamentales para el ejercicio profesional, como mobiliario residencial, iluminación técnica, superficies, equipamiento outdoor, soluciones para el sector contract y sistemas de trabajo. Estas son algunas de las que seleccionamos en AXXIS por distintas razones.

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La cuota italiana

En el marco de esta muestra internacional, el diseño made in Italy tuvo un papel protagónico gracias al stand de la Italian Trade Agency de Bogotá, realizado en colaboración con la Embajada de Italia en Colombia. En este espacio se reunieron la maestría, la innovación y la elegancia técnica de diez marcas emblemáticas de la industria italiana, que consolidaron a la feria como un punto de encuentro fundamental para la especificación de alto nivel.

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Esta cuidadosa selección de piezas puso en evidencia cómo el lenguaje del diseño italiano trasciende las tendencias pasajeras para apostarles a la durabilidad y a la permanencia en el tiempo. Un conjunto de propuestas pensado para transformar la experiencia de habitar los espacios por medio de la materialidad y el detalle.

Economía circular maderera

Primadera presentó una propuesta innovadora, enfocada en tableros aglomerados con nuevos lanzamientos en superficies que simulan la textura del cuero y acabados en madera de flor morado. Su oferta se destaca por la búsqueda constante de alternativas estéticas para la carpintería arquitectónica contemporánea.

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La firma se posiciona en el mercado como pionera en el uso de madera urbana reciclada en Colombia y Latinoamérica. Al recolectar y transformar residuos de madera en insumos de alta calidad, que se pueden triturar y reutilizar continuamente, Primadera consolida un modelo eficiente de economía circular que reduce el impacto ambiental en la región. Su presencia en La Feria De Diseño se podía apreciar, en primer lugar, en el stand de AXXIS y de esta casa editorial, y en el puesto de Nuvant, empresa de textiles recubiertos.

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Espacios para trabajar

Mepal Carvajal intervino un corredor del recinto y lo convirtió en un entorno de coworking colaborativo, diseñado para los asistentes del evento. La propuesta ofreció una experiencia cómoda y funcional, orientada a dinamizar los tres días de feria mediante una zonificación estratégica.

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El espacio integró mobiliario de descanso para hacer pausas, puestos de trabajo ergonómicos dotados de conectividad y cabinas insonorizadas que garantizan máxima privacidad. Con esta exhibición, Mepal Carvajal demostró cómo el diseño de oficinas y la calidez espacial estimulan la creatividad, el networking y las reuniones de negocios.

Serenidad e innovación

Haceb presentó la colección Duna, parte de su plataforma de diseño 1940, una propuesta inspirada en el color Cloud Dancer, que busca reducir el ruido visual en el hogar. La línea apela a una estética serena, basada en tono sobre tono y minimalismo.

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Con el concepto de que el lujo contemporáneo exige menos ruido, Haceb extiende su visión más allá de la cocina tradicional para incorporar electrodomésticos como calentadores de agua y lavadoras de carga superior. Una apuesta en la que la tecnología y el diseño se unen para crear ambientes residenciales tranquilos, esenciales y sofisticados.

Textiles con propósito

Proquinal —miembro de Spradling Group— exhibió sus últimas soluciones de textiles recubiertos por medio de experiencias inmersivas y realidad virtual. La marca presentó Flexopiel, un cuero vegano elaborado con polímeros provenientes de residuos forestales e hilaza reciclada de botellas PET, así como Vestige, una línea sostenible disponible en 23 colores.

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Entre otros lanzamientos importantes, llamó la atención Luxor, un textil para interiores fácil de limpiar y diseñado para soportar proyectos de alto tráfico. Este material simula la calidez del tejido tradicional sin generar hebras, además de que combina una estética sofisticada con durabilidad y compromiso ambiental.

Atmósferas y luz

Lamitech proyectó su stand como una experiencia sensorial y dinámica denominada Dopamine, desarrollada en colaboración con la diseñadora de iluminación Carmenza Henao y el equipo de The Space Between, liderado por Martín Mendoza y Jaime Ángel. La instalación era una invitación a los visitantes a bajar la velocidad y experimentar el impacto de la luz sobre la materia.

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En este espacio, Lamitech demostró que los materiales no son estáticos: las superficies cambian, se transforman y cobran vida, según la temperatura e intensidad de la luz. Un proyecto en el que la arquitectura y la iluminación se unen para crear atmósferas envolventes que modifican la forma de habitar.

Soluciones en tela

Import Blind, firma medellinense especializada en textiles arquitectónicos, presentó un portafolio curado exclusivamente para diseñadores, arquitectos y profesionales del sector contract. La marca expuso su riguroso criterio de selección de telas para responder a las exigencias estéticas y funcionales del mercado.

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Su gran promesa de valor radica en la disponibilidad inmediata y en la agilidad de sus tiempos de entrega. Esta capacidad operativa resulta fundamental para atender proyectos contemporáneos de gran escala, que requieren soluciones textiles de alto rendimiento de manera oportuna.

Artesanía exterior

Galería Rattan presentó un recorrido por su stand que combinó el diseño artesanal con materiales de alta resistencia para ambientes interiores y exteriores. La exhibición incluyó desde mobiliario icónico para terrazas hasta luminarias y accesorios decorativos. Dentro de esta instalación había incluso una barra de café de Libertario, lo que le daba un plus especial a la propuesta.

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Cada creación de Galería Rattan refleja una trayectoria impecable en la arquitectura de interiores y el paisajismo. Sus piezas, desarrolladas para soportar las exigencias del clima sin perder elegancia, ofrecen soluciones versátiles que aportan carácter y calidez a cualquier tipo de espacio.

Madera de ingeniería

Pianeta Legno expuso su centro de especificación y portafolio de maderas exóticas con ingeniería italiana adaptadas al mercado colombiano. La firma estadounidense —que lleva apenas unos meses en el país— sobresalió por la versatilidad de sus acabados y la respuesta técnica de sus pisos flotantes y revestimientos.

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Los sistemas de Pianeta Legno ofrecen tonalidades personalizadas, cepillados a mano y una estructura muy resistente. Esta tecnología, que garantiza estabilidad dimensional frente a variaciones de humedad y temperatura, consolida a la marca como un referente para desarrollos de alta exigencia.

Laboratorio de ideas

Corona presentó su espacio Corona Atelier, concebido como un laboratorio de ideas para arquitectos e interioristas. La marca introdujo el concepto 1200° Corona, una apuesta por la personalización absoluta, manifestada en cinco ambientes temáticos que reinterpretan el baño, la terraza y el lobby.

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Desde propuestas simétricas hasta lugares que celebran la riqueza artesanal o la calma absoluta, la compañía demostró su capacidad para ofrecer soluciones integrales. Una muestra versátil que evidencia cómo la cerámica y los aparatos sanitarios transforman las áreas en experiencias de diseño únicas.

Riqueza de revestimientos

Corev se adentró en la muestra para demostrar cómo sus recubrimientos y acabados arquitectónicos transforman la percepción espacial por medio de la materia y la textura. La firma trasciende la pintura convencional para posicionarse como una herramienta clave de especificación.

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La propuesta de Corev llama la atención por aportar relieve, tridimensionalidad y una amplia paleta cromática a paredes y fachadas. Sus productos, formulados para garantizar resistencia y durabilidad en proyectos de uso intensivo, elevan el valor estético en obras residenciales, comerciales e institucionales.

Arquitectura en teca

Enteka exhibió su modelo de producción integrado, que controla desde el cultivo del bosque de teca hasta el diseño e instalación final de revestimientos, decks y mobiliario. La marca colombiana garantiza trazabilidad y sostenibilidad en cada solución arquitectónica. La mejor muestra de su versatilidad y potencial fue la instalación de una sede temporal del restaurante Elcielo, de Juan Manuel Barrientos, dentro del recinto.

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Durante La Feria, Enteka lanzó la colección Halo, desarrollada en compañía de Antúa Interiorismo. La línea sobresale por su lenguaje modular, tramas geométricas que filtran la luz y piezas como el parasol Nimbo y decks Soleil, fabricados con mecánica de alta precisión para resistir la intemperie.

Paisajismo de autor

Greenfield Design Studio, firma con más de 25 años de trayectoria liderada por Alejandro Echeverri, presentó su metodología, la cual entiende el paisajismo como una extensión natural de la arquitectura. El estudio combina sensibilidad estética, lectura del clima y precisión técnica.

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La propuesta de Greenfield se fundamenta en el uso de vegetación madura y densa para entregar jardines plenos desde el primer día. Su equipo multidisciplinario abarca desde el diseño hasta el mantenimiento, y promueve la conservación ambiental y la creación de entornos de bienestar duraderos.

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Confort y curvas

Jamar —firma barranquillera de mobiliario— presentó la evolución de su propuesta de diseño mediante la colección Curve, desarrollada por Jessica Naimark, directora creativa de la empresa. Inspirada en el concepto de volver a lo esencial, la línea concibe el hogar como un refugio de serenidad y confort.

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La colección de Jamar integra siluetas orgánicas, estructuras en madera 100 % roble y textiles sensoriales como bouclé, velvet y chenille en tonos neutros. Una propuesta con respaldo nacional, que traduce tendencias globales en mobiliario de autor pensado para las dinámicas familiares contemporáneas.

Aislamiento e ingeniería

Montecarlo Design exhibió sus soluciones arquitectónicas de alta ingeniería fabricadas en su planta de La Estrella (Antioquia). La empresa se destacó como fabricante especializado en ventanería y puertas termoacústicas en PVC, sistemas de alto impacto y mobiliario a la medida.

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Los sistemas de la marca incorporan perfilería de alta resistencia, herrajes alemanes de precisión y cristales laminados o con cámara de gas argón. Soluciones de gran formato que garantizan aislamiento térmico, confort acústico y máxima hermeticidad en proyectos residenciales e institucionales.