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Un hogar puede ser mucho más que un lugar para vivir. También puede convertirse en un refugio, un espacio de encuentro y una extensión de la manera en que cada familia entiende el bienestar. Bajo esta premisa, Alcalá, proyecto residencial de la constructora Amarilo, ubicado en Cota, Cundinamarca, propone una experiencia en la que arquitectura y naturaleza establecen una relación cercana.

Detalles sobre el conjunto de casas

El proyecto está conformado por 76 unidades de vivienda en lotes independientes, una condición que busca reforzar la privacidad y la sensación de exclusividad. Sus casas, distribuidas en los modelos Lusso y Splendore, cuentan con amplias áreas y espacios destinados a diferentes momentos de la vida cotidiana.

Un proyecto en Cota donde la arquitectura acude a la naturaleza y la amplitud

Pero más allá de sus dimensiones, una de las claves de Alcalá está en la manera en que sus espacios permiten construir diferentes formas de habitar.

Un proyecto en Cota donde la arquitectura acude a la naturaleza y la amplitud

Por ejemplo, las zonas sociales, los ambientes generosos y las áreas exteriores hacen que la vivienda pueda entenderse no solo como una estructura, sino como un escenario adaptable a las necesidades de quienes la ocupan.

Un proyecto en Cota donde la arquitectura acude a la naturaleza y la amplitud

A esta propuesta se suman espacios comunes como zonas verdes, senderos, piscina, huerta, zona de bienestar, fogata al aire libre y mirador de estrellas, elementos que amplían la experiencia de vivir más allá de los límites de cada casa.