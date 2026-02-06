En estas viviendas, la arquitectura se construye desde el diálogo con el entorno, incorporando soluciones técnicas precisas y gestos sensibles que transforman el frío en una experiencia habitable. Casas que no solo soportan el invierno, sino que lo integran como parte activa del espacio.

1. Una casa rural con un diseño clásico

La casa rural se encuentra en una hermosa parcela en una ladera, al borde de la zona llamada Nové domky (Casas Nuevas) en las montañas de Krkonoše, República Checa.

Este proyecto estuvo a cargo de la firma ADR . La forma del edificio es sencilla, basada en el aspecto clásico de una casa rural de montaña: una planta rectangular encajada horizontalmente en la ladera.

El volumen del edificio consta de un cubo en la planta baja, complementado por un tejado a dos aguas con plantas superiores. La vivienda está diseñada como una propiedad de alquiler a corto plazo.

La distribución se divide en dos unidades principales por planta. El nivel bajo, además de la entrada y las instalaciones necesarias, alberga la sala de estar principal con cocina y comedor. Mientras que el nivel superior cuenta con dormitorios para descansar y dormir, con los sanitarios necesarios.

2. Entre pinos, rocas y nieve

Esta cabaña se concibió como un refugio, priorizando la tranquilidad, la durabilidad y la facilidad de mantenimiento. La intervención arquitectónica de Atelier Schwimmer materializa estas aspiraciones, tanto física como psicológicamente, a través de su forma, materialidad y composición espacial.

Crédito de la foto: Phil Bernard.

Concebido como un refugio protector en el bosque, el chalet da la espalda a la carretera y a los vientos dominantes, adoptando un enfoque introspectivo hacia la privacidad.

Crédito de la foto: Phil Bernard.

Además, una cubierta en voladizo se extiende sobre la gran fachada acristalada, mitigando la ganancia solar a la vez que preserva la conexión ininterrumpida entre el interior y el paisaje.

Crédito de la foto: Phil Bernard.

El lenguaje arquitectónico es de sobriedad y precisión, donde una forma aparentemente austera esconde una experiencia espacial refinada en armonía con el entorno.

3. Una vivienda entre modernidad y patrimonio

La intervención consistió en una renovación completa del edificio de 370 m² distribuido en tres niveles, con los siguientes objetivos: que fuera una casa saludable, cómoda y funcional, que honrara la estructura existente, que infundiera un espíritu de «chalet de esquí contemporáneo» con un toque de originalidad y que maximizara las aberturas para traer la naturaleza a la casa.

Crédito de la foto: Ulysse lemerise Bouchard – OSA images.

Los diseñadores decidieron revitalizar este chalet de los años 70 en mal estado de conservación, respetando su historia y utilizándola como trampolín creativo para transformarlo en una casa familiar que cumpla con los estándares modernos de comodidad y funcionalidad.

Crédito de la foto: Ulysse lemerise Bouchard – OSA images.

El proyecto tomó forma a partir de una reflexión sobre los elementos arquitectónicos que definen la obra: una majestuosa escalera de fresno, la imponente chimenea de piedra, los techos con vigas a la vista y los volúmenes sucesivos coronados con cubiertas invertidas.

Crédito de la foto: Ulysse lemerise Bouchard – OSA images.

Estas características, centrales para la identidad del chalet existente, se conservaron y resaltaron cuidadosamente, convirtiéndose en la fuente de inspiración para toda la renovación. Los elementos ornamentales de acero y los toques de color refuerzan las líneas gráficas de la arquitectura.

4. Arquitectura que articula lo tradicional y lo funcional

El diseño, por la firma ADR, asimétrico en forma de cruz consta de dos masas del mismo tamaño, y cada brazo alberga una función diferente que ofrece una vista única. En particular, el comedor ofrece asientos junto a una ventana con vistas coronadas por la silueta de Sněžka.

Crédito de la foto: BoysPlayNice.

En la intersección de los ejes hay una escalera de caracol que rodea una chimenea y ofrece una agradable zona de estar junto a este elemento.

Crédito de la foto: BoysPlayNice.

El edificio está diseñado como una estructura ligera de madera de una sola planta con un ático residencial, que descansa sobre una losa de cimentación de hormigón que flota sobre el terreno adyacente en verano y se nivela con la capa de nieve en invierno.

Crédito de la foto: BoysPlayNice.

Además, como datos adicionales de este proyecto, la fachada, hecha de tablas de abeto sin cepillar, está recubierta con pintura roja, característica histórica de las construcciones de madera de montaña.

5. Un diseño en armonía con la arquitectura local

Esta casa, de una sola planta con buhardilla residencial, estuvo a cargo del estudio de arquitectura ADR. Gracias a la base de piedra del edificio, el terreno circundante puede fluir naturalmente alrededor de la obra. La estructura consta de dos masas básicas.

Crédito de la foto: BoysPlayNice.

El cuerpo principal es rectangular, de aproximadamente 15 x 10 metros, y se cubre con tejado a dos aguas. La segunda masa es una planta baja con cubierta plana, y estos dos volúmenes se entrelazan.

En la planta baja, en la parte bajo el macizo principal, se encuentra el salón con zona de cocina y comedor, las instalaciones técnicas de la casa y zonas de relax. El garaje se encuentra en la segunda parte del edificio.

Crédito de la foto: BoysPlayNice.

En el ático, al que se accede desde el pasillo a través de una escalera de un solo tramo, se encuentran tres dormitorios, dos baños y un aseo independiente. Por otro lado, las fachadas están revestidas predominantemente de madera de alerce.

Crédito de la foto: BoysPlayNice.

El material del tejado a dos aguas es aluminio con juntas alzadas. La base es de piedra, típica de la región. El terreno circundante se deja prácticamente intacto, lo que permite que la casa se mezcle naturalmente con la pradera de montaña.

6. Apartamentos dúplex, galerías y terrazas

El edificio de apartamentos Lebenski, ubicado en Eslovaquia, se alza solitario al borde de la zona forestal montañosa, tras la cual se alzan los majestuosos picos de los Altos Tatras.

Crédito de la foto: Matej Hakár.

Los arquitectos de la firma Atrium Architekti buscaron que el edificio pareciera tranquilo en su entorno y llamara la atención con su simplicidad y pureza formal.

Crédito de la foto: Matej Hakár.

La estructura original de hormigón armado del edificio de tres plantas se redujo a la estructura portante durante la reconstrucción y se rediseñó estáticamente, especialmente en el ático y el sótano. El mayor reto del proyecto fue convertir el sótano en espacio residencial, incluyendo el área bajo la terraza de nuevo diseño.

Crédito de la foto: Matej Hakár.

7.

Este proyecto con una superficie de 780 m² y 3,2 hectáreas, enclavada entre un bosque de álamos, no solo es una elegante vivienda de montaña con acceso directo a pistas de esquí, sino también una casa altamente sostenible que emplea los mejores principios y sistemas de diseño pasivo de la industria.

El diseño de la casa Diseñada para una pareja californiana y su familia, la casa se encuentra enclavada en un bosque de álamos, en medio de una extensa pradera. Siguiendo la visión original de los clientes, el concepto de la vivienda se centró en el «baño de bosque»: la práctica de absorber los aspectos sensoriales y rejuvenecedores de un entorno boscoso.

En lugar de perturbar el bosque, el equipo de diseño buscó conservar la vegetación existente en la ladera del terreno y escalonó la casa orgánicamente con la colina: los arquitectos trabajaron cuidadosamente para asegurar que la residencia se adaptara al terreno.

