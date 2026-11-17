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Durante los años noventa, este hotel se convirtió en uno de los escenarios más representativos de South Beach, gracias a una propuesta que transformó la manera de entender la hospitalidad, el diseño y la vida social. Tres décadas después, sus puertas vuelven a abrir tras una profunda renovación que recupera los elementos que definieron su identidad y los incorpora a una nueva lectura del lujo contemporáneo.

Este es el hotel art déco que tiene un piano acrílico de Lenny Kravitz y otras piezas icónicas

La historia del Delano está ligada a dos nombres fundamentales: el empresario hotelero Ian Schrager y el diseñador Philippe Starck, quienes hicieron de este lugar un referente internacional por su estética particular y su atmósfera cinematográfica. Ahora, el hotel inicia una nueva etapa que busca conservar ese carácter sin quedarse anclado en la nostalgia.

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El diseño como memoria y renovación

Uno de los principales atractivos de esta transformación es la recuperación de su arquitectura y de los detalles que construyeron su identidad. La firma Elastic estuvo a cargo de restaurar elementos históricos del edificio, entre ellos la fachada original, los pisos de terrazo, el icónico logotipo, las columnas hexagonales, los tragaluces y la pasarela del mezzanine que atraviesa el lobby.

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Al ingresar, la experiencia comienza con una composición que evoca el espíritu original del hotel. Las clásicas cortinas blancas vuelven a envolver las paredes, mientras piezas de diseño y arte convierten los espacios comunes en una suerte de galería habitable. La icónica silla Leda, de Salvador Dalí, comparte protagonismo con la silla Calvet, de Antoni Gaudí, un piano acrílico de Lenny Kravitz y las lámparas Narcisso, elaboradas en cristal de Murano.

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La intervención conserva así una de las características más reconocibles del Delano: la capacidad de reunir arquitectura, mobiliario, arte y objetos singulares en una misma narrativa visual. A esto se suman paisajes sonoros, una fragancia exclusiva y una atmósfera que invita a recorrer el hotel más allá de sus habitaciones.

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Entre los espacios recuperados destaca Rose Bar, el emblemático punto de encuentro junto al lobby, que vuelve con una propuesta renovada de coctelería. También se restauraron la piscina histórica y sus jardines, que recuperan su lugar como centro de la vida al aire libre del hotel. A esta oferta se suma una nueva piscina en el cuarto nivel, de acceso exclusivo para huéspedes y miembros del club.

Arte contemporáneo y espacios para habitar

La nueva identidad de Delano también se construye a través del arte. Bajo la curaduría de la artista e historiadora social Nicola Green y su estudio, el hotel incorpora una colección de obras de artistas emergentes y creadores vinculados con la escena local. Entre ellos se encuentran Nina Surel, Edouard Duval-Carrié, Marielle Plaisir, Emma Ortiz, Natalie Galindo y Cornelius Tulloch.

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Las obras se distribuyen por diferentes espacios de la propiedad y establecen un diálogo con la arquitectura y el diseño interior. De esta manera, el arte no aparece como un elemento aislado, sino como parte de la experiencia cotidiana de quienes recorren el hotel.

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La propuesta se extiende a sus 171 habitaciones y suites, entre las que se encuentran los Poolside Bungalows y dos nuevas Penthouse Suites. Los interiores mantienen una estética serena, definida por paletas de colores neutros, amplios ventanales y detalles arquitectónicos curvos que favorecen la entrada de luz natural y las vistas hacia el mar.

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En los acabados se destacan las paredes revestidas en yeso mineral, los paneles de madera tallada y los detalles en mármol Siena. Estos materiales dialogan con mobiliario diseñado a medida, superficies de piedra coral en tonalidades claras y elementos vegetales que aportan frescura a los ambientes.

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Las nuevas Penthouse Suites, ubicadas en el piso 14, incluyen tres habitaciones cada una, terrazas privadas, cocinas y espacios de comedor. Por su parte, los Poolside Bungalows se desarrollan en dos niveles: el primero integra una sala de estar con acceso directo al restaurante Gigi Rigolatto, mientras que el superior reúne las habitaciones y los espacios más privados.

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Con esta renovación, Delano recupera una parte importante de la memoria arquitectónica y cultural de Miami Beach. Su nueva propuesta demuestra que el diseño también puede ser una forma de preservar una identidad: restaurar aquello que hizo memorable un lugar, incorporar nuevas expresiones creativas y permitir que distintas generaciones vuelvan a encontrarse en sus espacios.