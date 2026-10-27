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La naturaleza ofrece una fuente inagotable de referencias para el diseño interior. Sus formas, ritmos, colores y texturas pueden trasladarse a los espacios de múltiples maneras. En la siguiente escena, conozca una propuesta que parte de esa idea para construir una composición en la que los muebles, la iluminación y los objetos decorativos dialogan entre sí.

La selección reúne piezas de distintas marcas que aportan carácter desde sus siluetas, materiales y acabados.

La naturaleza en el diseño de su hogar

Mesa de centro, referencia Kaira; espejo Piso café, todo lo anterior lo encuentra en Jamar. Lámpara Heliconia; frutero, Insecta Sophiodela Japonica, todo lo anterior de Alta Estudio.

Algunas ideas para llevar la inspiración natural al diseño interior de sus espacios

A la izquierda, apoyapiés con almacenaje, ratán café rojizo; lámpara LED; mix de flores, todo lo anterior de IKEA. En el piso y colgado, tapetes, referencia Argentum pebbles, ambos de Tejidos LAV.