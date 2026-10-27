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Algunas ideas para llevar la inspiración natural al diseño interior de sus espacios

Esta propuesta no es una representación literal de la naturaleza, sino una interpretación libre de sus formas, ritmos y colores.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
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  • Créditos imágenes:
  • Iván Ortiz. Producción: Natali Barrero

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Revista Axxis
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La naturaleza ofrece una fuente inagotable de referencias para el diseño interior. Sus formas, ritmos, colores y texturas pueden trasladarse a los espacios de múltiples maneras. En la siguiente escena, conozca una propuesta que parte de esa idea para construir una composición en la que los muebles, la iluminación y los objetos decorativos dialogan entre sí.

La selección reúne piezas de distintas marcas que aportan carácter desde sus siluetas, materiales y acabados.

La naturaleza en el diseño de su hogar

Mesa de centro, referencia Kaira; espejo Piso café, todo lo anterior lo encuentra en Jamar. Lámpara Heliconia; frutero, Insecta Sophiodela Japonica, todo lo anterior de Alta Estudio.

Diseño interior inspirado en la naturaleza
Algunas ideas para llevar la inspiración natural al diseño interior de sus espacios

A la izquierda, apoyapiés con almacenaje, ratán café rojizo; lámpara LED; mix de flores, todo lo anterior de IKEA. En el piso y colgado, tapetes, referencia Argentum pebbles, ambos de Tejidos LAV.

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