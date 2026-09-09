A lo largo de la historia de la humanidad, la gastronomía ha pasado de ser un modo de subsistencia a ser un arte. Cada rincón del mundo cuenta una historia a través de su comida y, en ese sentido, las cocinas de han convertido en espacios fundamentales del hogar; lugares donde una familia puede expresarse a través de los alimentos y sentirse parte de algo más grande que ellos mismos.

Es por eso que a la hora de remodelar es importante preguntarse por la historia que se quiere contar en ese espacio y, para ello, nada mejor que tener algunos referentes. Aquí le traemos seis ejemplos de cocinas muy distintas entre sí, pero unidas bajo la idea de crear un espacio que tuviese un aura única.

¿Cuál de estas seis cocinas quisiera instalar en su casa?

1. Una cocina elegante que no sacrifica almacenamiento

El propietario de este apartamento es un amante de la cocina, que suele recibir a sus hijos, familiares y amigos alrededor de una buena comida. Por esto requería de un ambiente que le permitiera trabajar con comodidad y, en especial, que ofreciera una gran capacidad de almacenaje. Por otra parte, deseaba que este espacio se integrara con la sala comedor para así facilitar los desplazamientos entre las áreas y tener una interacción más fluida con sus invitados.

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Esta cocina, de la compañía Santos, está organizada en paralelo, y sus áreas de preparación, cocción y lavado están reunidas de manera lineal, en una encimera y un panel de pared en laminado cuarcita crema de la misma firma. Los muebles, de referencia Fine, tienen un diseño de líneas puras y frentes lisos en madera roble rústico vertical, gracias a lo cual se integran con naturalidad con el interiorismo de la vivienda.

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Así mismo, en los armarios vitrina del módulo superior de la cocina instalaron un perfil de iluminación que proyecta luz decorativa indirecta sobre el plano de trabajo. Este elemento admite interruptores, tomas de corriente y conectores USB, e incorpora un canal para acomodar accesorios como el soporte para frascos, el cuchillero o la barra con ganchos, manteniéndolos siempre accesibles y a la vista.

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2. Al borde de la naturaleza

La Dune House, situada en la costa norte de Oregón (Estados Unidos), logra un equilibrio entre la creación de una forma atemporal y la sensibilidad contextual hacia el paisaje local y las tradiciones constructivas.

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De planta simple, el exterior de este diseño de la firma Waechter Architecture está revestido con tejas de cedro desgastadas, uno de los materiales de construcción más frecuentes en la región. Este exterior, más resistente, se combina con una paleta interior sobria de pisos y paneles de roble, al lado de adornos mínimos, lo que le da al edificio una presencia tranquila, tallada y monolítica.

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La cocina está contenida por una caja de madera, donde un gran ventanal remata el mesón de trabajo, que tiene la zona de lavado y la placa de inducción, junto a una estación para el café. Una sutil y liviana lámpara de techo complementa la generosa iluminación natural.

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3. Una cocina entre la piedra y el agua

Ubicado en una isla aislada en el corazón de Georgian Bay (Ontario, Canadá), el proyecto Pine Island Cottage se integra armónicamente con su entorno natural. Con interiores diseñados por Bureau Tempo y Thom Fougere Studio, este espacio sereno y familiar se desarrolla como una serie de ambientes de reunión que caen suavemente en cascada a lo largo de las formaciones de piedra de la isla. Su arquitectura y su interiorismo reflejan la rica textura del mundo natural: sólido y sereno.

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En la sala de estar central, cuatro zonas —cocina, comedor, sala anclada por una chimenea de piedra y terraza al aire libre— fomentan la unión, mientras que los dormitorios, situados en un punto más alto de la isla, ofrecen un refugio tranquilo.

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En el corazón de la casa, la cocina —con despensa, barra y rincón para desayunar— está presidida por una isla de piedra que evoca la atmósfera de las reuniones informales en las costas rocosas de Canadá. Los gabinetes, diseñados a medida, están elaborados en roble blanco, nogal y piedra caliza. Cada detalle y cada elemento se escogieron cuidadosamente, desde la cerámica y los utensilios de cocina hasta la cubertería y la ropa de mesa.

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4. Un cuidado especial de la iluminación

Haciendo eco de la austera sobriedad que caracteriza a las viviendas contemporáneas, esta cocina se compone de superficies sólidas y volúmenes compactos, sumadas a una paleta de colores neutra, con el propósito de crear una atmósfera cálida, pero a la vez diáfana. Con eso atenúan el continuo movimiento que en esta se genera, marcado por la presencia de múltiples enseres y el inevitable desorden que implica preparar alimentos día tras día.

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Además, esta propuesta dispone de un sistema de paneles corredizos que, según las necesidades del momento, permite mantenerla completamente cerrada; no obstante, está diseñada para permanecer abierta, en contacto con la zona social, pues cocinar es una actividad colectiva.

La iluminación es parte fundamental de la composición. La ubicación de cada dispositivo, sea una lámpara de techo o luces indirectas, obedece a un criterio funcional y no solo a factores estéticos. La forma lineal de la luminaria colgante, por ejemplo, se debe a la geometría de la isla; así mismo, los muebles de las alacenas están sutilmente iluminados, mientras que las áreas de trabajo reciben luz directa.

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5. La cocina como el foco principal de la casa

Hay proyectos residenciales en los que, desde un principio, se sabe que la cocina será la protagonista. Este es uno de ellos. La familia para la que se realizó no solo disfruta cocinar, sino también reunirse en torno a esta actividad. El arquitecto encargado, Daniel Vargas, lo comprendió y potenció situándola en medio de la sala y el comedor. “Es más que una parte integral de la zona social; es un estructurador espacial y el corazón de la vida familiar”, afirma Vargas.

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Lo anterior se desprende de una sola premisa: mientras se está cocinando, la conversación en la sala continúa y, simultáneamente, es posible disponer la mesa del comedor. Estas dinámicas se despliegan en el primer nivel de la vivienda, lo que permite crear una suerte de recorrido o secuencia espacial cuyo punto intermedio —y a la vez más importante— es la cocina.

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La isla expresa esa intención: “Ubiqué la estufa con el fin de acentuar el sentido del hogar, que proviene de la imagen del fuego”, explica. Adicionalmente, dispuso una barra para que la conversación y el alimento se puedan extender a ese único espacio, sin necesidad de desplazarse hasta el comedor o la sala.

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6. Una cocina inspirada en la literatura

Los espacios cotidianos, como la cocina, constituyen el estilo de vida en estado puro; describen nuestra visión del mundo y recogen la memoria familiar y personal. Por eso escogemos los objetos con los que convivimos diariamente, o bien, delegamos esa tarea en profesionales capaces de interpretar aquello que nos define.

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Esta cocina forma parte de un proyecto más amplio en el que el estudio Cabida Arquitectura, liderado por los arquitectos Diana Lancheros y Óscar González, remodeló un antiguo apartamento en el barrio La Soledad (Bogotá), contiguo al convento Nuestra Señora de los Milagros, catalogado como patrimonio histórico material.

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La intervención se basó en la lectura consciente del significado del espacio doméstico, cuya materialidad está atravesada por la historia y memoria de cada familia. En ese sentido, resulta particularmente interesante que una de las referencias más importantes del proyecto no se halla en el ámbito disciplinar, sino en fuentes literarias. En busca del tiempo perdido, obra culmen del escritor Marcel Proust, inspiró el diseño en cuanto a la comprensión del significado de habitar y su relación con el tiempo.

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