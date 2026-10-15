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Descubra una selección de propuestas que conectan diseño, innovación y estilo de vida, desde una experiencia gastronómica inspirada en Nueva Orleans, en el corazón de Bogotá, hasta colecciones de cerámica, objetos para el hogar, tecnología y piezas que celebran momentos especiales. Novedades que invitan a explorar nuevas formas de cocinar, habitar, disfrutar y encontrar inspiración en los detalles.

Nueva Orleans con acento bogotano

En una casa colonial de más de cien años, en el corazón de Quinta Camacho, Tremé propone un viaje gastronómico al sur de Estados Unidos sin salir de Bogotá. Su inspiración nace en Nueva Orleans, particularmente en la tradición cajún y criolla, pero encuentra en los ingredientes, sabores y sensibilidad colombianos una manera propia de contar esa historia.

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Al frente de la propuesta está el chef Felipe Giraldo Triana, quien junto con su socio David Simpson construyó un concepto que va más allá de reproducir recetas de Luisiana. La intención es generar un diálogo entre culturas: especias, mariscos, carnes, fondos y técnicas de la cocina cajún se encuentran con productos y referencias locales para crear una experiencia contemporánea y reconocible.

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Su nombre hace referencia al histórico barrio de Nueva Orleans, considerado uno de los grandes epicentros de la cultura afroamericana y del jazz. De allí proviene también su espíritu: la música en vivo, la coctelería y una atmósfera cálida que combina elementos de una vivienda tradicional con la energía de un club de jazz.

Transformar los momentos cotidianos

La nueva temporada de la compañía Home Sentry se llama CocinArt. Su objetivo es claro y contundente: hacer que cada persona viva la cocina y la mesa como una experiencia única. “Encontrarán electrodomésticos y utensilios que hacen más práctica y agradable cada preparación, con diseños modernos y atemporales que se integran perfectamente a cualquier estilo de hogar.

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También descubrirán accesorios que invitan a experimentar nuevos sabores, compartir en familia y disfrutar preparando waffles para pasar la tarde, crispetas para una noche de películas en televisión o postres para una celebración con postres”, explican desde la empresa. Y es que los detalles hacen la diferencia.

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“Para siempre juntos”

Este es un diseño que parece haber nacido para florecer en el momento exacto en que la persona se arrodilla para pedir matrimonio. Hecho en oro amarillo de 18 quilates con diamantes de laboratorio, es la señal de cuando se sabe con quién se quiere estar para siempre. Disponible en Kevin’s Joyeros.

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Una colección única

TOI, línea diseñada por David del Valle para la marca Corona, reinterpreta la cerámica colombiana mediante dos líneas de expresión: TOI Dot y TOI Line. Ambas nacen con un propósito común: crear un lenguaje visual que dialogue entre sí y permita construir composiciones que honren la tradición de los pisos en Colombia. El resultado es una propuesta de decorados para pisos y paredes que transforma la tradición en nuevas posibilidades de diseño.

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La colección se desarrolla en piezas de 20 × 20 cm, que traen a colación dos elementos complementarios: las líneas y los puntos. El enchape tradicional, la cerámica de colores y la esencia de la terracota se convierten en el punto de partida. Del Valle retoma estos elementos y los traduce en una propuesta que rescata la materialidad como parte esencial de un espacio.

Resistente y confiable

El nuevo Vivo Y31d llega a Colombia para responder a las necesidades de quienes buscan un smartphone con mayor autonomía, resistencia y rendimiento. Equipado con una batería de 7200 mAh, carga rápida (FlashCharge) de 44 W, resistencia contra agua y polvo IP68/IP69, certificación SGS de cinco estrellas y una pantalla de 120 Hz con alto brillo, está diseñado para ofrecer una experiencia confiable en cada momento del día.

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Y es que, más que incorporar especificaciones de alto nivel, el equipo busca responder a situaciones cotidianas, como largas horas lejos del cargador, extensas jornadas de trabajo y estudio, entretenimiento, movilidad constante y los imprevistos propios del día a día.

El placer de cocinas

Preparar y servir las comidas puede ser una experiencia práctica, rápida y divertida, sin importar lo compleja que sea la receta, gracias a que en IKEA se encuentran todos los elementos necesarios para esta actividad.

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Sus ollas, sartenes y fuentes de horno están diseñados para ayudar a las personas a cocinar con facilidad y reducir los desperdicios; además, tienen una amplia variedad de vajillas y platos —disponibles por unidad o en sets de cuatro y seis piezas—, sumado a cristalería y copas de vidrio para vino, champaña y más, todo pensado para vestir una mesa elegante y disfrutar junto a los seres queridos.

Habitar con más calma

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Inspirada en la belleza serena de las dunas de arena, Duna convierte la calma en una nueva expresión de lujo para el hogar. Una edición limitada, en la que materialidad, color y ecodiseño se encuentran para crear una experiencia integral: una nevera experta en conservación, un conjunto de empotrables eficientes con quemadores premium y controles digitales, y soluciones para el cuidado del hogar, como una lavadora de carga superior y un calentador de siete litros. Y como elemento sorpresa, una exclusiva cubierta Neolith Slate, cuya textura evoca los estratos naturales de la piedra y aporta profundidad, sofisticación y carácter a la cocina.

Excelencia en el diseño

La península de Monterrey quedó en calma a medida que la multitud se dispersaba, los preciados autos partían y una semana de celebración automovilística llegaba a su fin. Horas antes, los festejos habían alcanzado su punto culminante cuando el Duesenberg SSJ Special Speedster de 1935 se alzó con el galardón Best of Show, en la edición número 75 del Pebble Beach Concours d’Elegance.

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“La Monterey Car Week es un conjunto de eventos automovilísticos de primer nivel que, pese a ser muy distintos entre sí, encajan a la perfección. (…) Rolex se vincula a estos eventos de automóviles clásicos y a la excelencia que en ellos se exhibe, poniendo de manifiesto la profunda relación de la marca con el mundo del automovilismo”, dice Tom Kristensen, embajador de Rolex.

Luminosidad natural

Menos pasos, más ciencia. Así entiende el cuidado de la piel Lumin Serum, de Skintheory. Desarrollado con una combinación estratégica de más de diez activos, este sérum trabaja sobre luminosidad, textura, poros e irregularidades del tono para revelar una piel más uniforme y naturalmente luminosa.

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Su propuesta parte de una premisa sencilla pero poderosa: la verdadera sofisticación está en elegir fórmulas inteligentes, precisas y esenciales. Una expresión de belleza minimalista, respaldada por la ciencia dermatológica.



