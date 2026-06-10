Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

Reunimos a un grupo de mujeres, creadoras, empresarias, arquitectas, diseñadoras y profesionales que, desde diferentes sectores, están dejando una huella significativa en sus industrias. Nos acercamos a sus historias, descubrimos las experiencias que han marcado sus trayectorias, las ideas que las inspiran y los retos que han enfrentado para llegar hasta donde están hoy.

1. Beatriz Helena Ramírez

Casi medio siglo de experiencia le ha dado a la maestra Beatriz Helena Ramírez una perspectiva muy consciente de su propio legado. Para ella, la restauración es un acto femenino y sanador, que honra la memoria y, sobre todo, que nace en la tierra.

Su formación —está especializada en Restauración en Cuzco (Perú) y en Arquitectura de Tierra en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Grenoble (Francia)— y su carrera la han llevado a participar en por lo menos cuarenta proyectos relevantes para el patrimonio nacional y a ganar reconocimientos como el Premio Nacional de Restauración en la XX Bienal de Arquitectura, por su trabajo en la iglesia y claustro de Santo Domingo, en Cartagena.

Crédito de la imagen: Jorge Eduardo Botero Medina, cortesía Beatriz Ramírez.

Formalmente, los proyectos de la arquitecta suelen tener una presencia rotunda y serena. Le atrae la masividad de la arquitectura colonial. No procura gestos espectaculares; la belleza surge más bien de la contención. Una constante muy clara en su trabajo es la creación de espacios intermedios, es decir, galerías, portales profundos, patios semicubiertos y aleros generosos que protegen los muros y median entre el interior fresco y el exterior. También busca siempre que el edificio dialogue fuertemente con el suelo, como si emergiera de él.

Crédito de la imagen: Jorge Eduardo Botero Medina, cortesía Beatriz Ramírez.

En su proyecto más reciente se interesó, especialmente, por explorar la capacidad de la arquitectura patrimonial para que siguiera siendo habitable y contemporánea, sin perder su esencia ni su autenticidad. Quiso indagar cómo actualizar un inmueble antiguo —cargado de memoria— para que responda a las necesidades de vida actuales —confort, iluminación natural, flexibilidad espacial y sostenibilidad—, pero manteniendo esa cualidad táctil, térmica y emocional que solo la tierra puede ofrecer.

Lea la nota completa AQUÍ.

2. Ximena Samper de Neu

Ximena Samper de Neu tiene más de 35 años de experiencia como arquitecta y docente. Su firma, GX Samper Arquitectos, mantiene un enfoque funcional, gracias al cual cada proyecto está cuidadosamente pensado hacia una habitabilidad transformadora, en una constante búsqueda por la calidad y diversidad del espacio colectivo, la vivienda y la relación de las escalas entre lo público, lo comunal y lo privado.

Créditos de la imagen: Cortesía Ximena Samper.

Hoy, Ximena lidera el legado y las enseñanzas de su padre, el reconocido arquitecto Germán Samper, con un equipo joven que propone una arquitectura integral y multiescalar.

Dentro de la característica recurrente en sus obras, la búsqueda de la calidad espacial, formal y vivencial es importante, sobre todo en los proyectos de vivienda de interés social en los que la escasez de recursos es el determinante principal, por lo que hay que saber cómo y dónde destinar los esfuerzos.

Créditos de la imagen: Cortesía Ximena Samper.

En los proyectos, tanto recientes como anteriores, siempre Samper de Neu busca la funcionalidad minuciosa en la distribución interna de los apartamentos, con los mínimos espacios necesarios en los distintos usos para un máximo de habitabilidad, confort, iluminación y ventilación, incluso en los servicios.

Créditos de la imagen: Cortesía Ximena Samper.

Lea la nota completa AQUÍ.

3. Catalina Patiño

La arquitecta Catalina Patiño conjuga su trabajo con la docencia y la joyería. Esta antioqueña, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), con especialización en Arquitecturas Complejas por la Universidad de Alicante (España) y un diplomado en Actualización Crítica y Preparación Investigativa por la UPB de Medellín, ha realizado diversos proyectos públicos, entre los que se destaca la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Medellín, hecho junto con la arquitecta Viviana Peña (en CtrlG). En 2015 fundó CÂPÂ Arquitectura, estudio ubicado en Medellín que codirige con el arquitecto Juan Pablo Ramos.

Crédito de la imagen: Yohan López, cortesía Catalina Patiño.

En sus proyectos buscan que exista una idea de modularidad que permita crecer en el tiempo y que, a su vez, se pueda adaptar a diferentes situaciones, como la topografía o un presupuesto. Esta lógica les permite desarrollar fachadas extensas que generan diversas aproximaciones al entorno y que, al mismo tiempo, consolidan patios y relaciones interiores-exteriores más ricas.

Crédito de la imagen: Daniel Tobón R, cortesía CAPA.

En CÂPÂ, el proyecto más reciente de la arquitecta, se desarrolló completamente en madera. Junto con Juan Pablo, su socio, han explorado la madera de su región, entendiendo sus posibilidades dentro de la arquitectura. Se han preguntado cómo se comporta en la intemperie y de qué modo la pueden trabajar como un sistema de tejido.

Crédito de la imagen: Daniel Tobón R, cortesía CAPA.

Lea la nota completa AQUÍ.

4. Maleza Jardín

Maleza Jardín es un estudio de Medellín en el que la arquitectura del paisaje se entiende como un sistema vivo habitable y no como un hecho simplemente ornamental. Su trabajo gira en torno a las relaciones estéticas y ecosistémicas entre las personas y el paisaje, mediante obras que acompañan ambientes domésticos, edificios institucionales y proyectos de espacio público.

Crédito de la imagen: Sebastián Ochoa, cortesía Maleza.

Esta firma tiene una metodología de trabajo coherente, la cual replicamos sin importar la tipología y escala. Consiste en comenzar con una lectura exhaustiva del contexto y el emplazamiento en términos ecosistémicos, biofísicos y sociales.

Crédito de la imagen: Sebastián Ochoa, cortesía Maleza.

En uno de sus últimos proyectos trabajan con la idea de cómo un edificio de muchos niveles, con uso de hotel, se puede convertir en un bosque con los distintos estratos que tiene este ecosistema. Proponen que los primeros niveles fueran zona de vida para animales de vuelo más bajo, mamíferos y rastreros.

Crédito de la imagen: Sebastián Ochoa, cortesía Maleza.

A medida que subían, las especies se modificaban para brindar alimento a aves e insectos de vuelo alto. Les parece interesante construir formas en que la ciudad se vuelva un hábitat más horizontal con otras especies y que las personas, a través de un jardín, se vinculen a otras especies no humanas.

Lea la nota completa AQUÍ.

5. Íngrid Quintana-Guerrero

Íngrid Quintana-Guerrero, arquitecta bogotana egresada de la Universidad Nacional de Colombia, ha desarrollado su carrera entre la práctica académica, la investigación y la docencia, esta última como su principal vocación en la Universidad de los Andes, donde enseña desde hace más de quince años.

Crédito de la imagen: Equipo de comunicaciones CAE.

Su interés por la historia y la teoría la llevó a formarse en París (Francia) como crítica de la cultura contemporánea e historiadora de la arquitectura, y posteriormente a cursar un doctorado en la Universidad de São Paulo (Brasil), donde investigó a los colaboradores latinoamericanos de Le Corbusier, trabajo que le dio proyección internacional. Su labor se centra en la formación de nuevas generaciones, promoviendo una mirada crítica, curiosa y comprometida con una sociedad más justa.

Crédito de la imagen: Equipo de comunicaciones CAE.

Hace mucho tiempo la arquitecta no hace proyectos tradicionales de arquitectura, pero todo lo que realiza, tanto en investigación como en curaduría, comporta un pensamiento proyectual. Si bien no trabaja en la resolución detallada de proyectos museográficos, hay una conjunción entre el espacio, las ideas curatoriales, la investigación y las piezas que le dan cuerpo.

Crédito de la imagen: Equipo de comunicaciones CAE.

En su más reciente proyecto, Quintana ha estado codirigiendo un proyecto colectivo alrededor de la propuesta que Germán Samper y su esposa, Yolanda Martínez, gestaron para el barrio La Fragua, en Bogotá. «Lo más bonito de esa investigación es que los protagonistas son los habitantes del barrio y las transformaciones que ellos operaron, no el proyecto “puro” del arquitecto», comenta.

Lea la nota completa AQUÍ.

6. Organizmo

La arquitecta Ana María Gutiérrez lidera Organizmo, un centro dedicado a la pedagogía y el desarrollo de procesos de investigación y construcción intercultural que ayuda a reconectar el cuerpo, el territorio y la comunidad de manera sustentable.

Crédito de la imagen: Cotero, cortesía Fundación Organizmo.

En su trabajo integra saberes ancestrales y prácticas contemporáneas para generar sistemas de aprendizaje y creación por medio de técnicas de construcción de bajo impacto, así como de tecnologías alternativas y de restauración ecológica.

Crédito de la imagen: Cotero, cortesía Fundación Organizmo.

Los procesos de la firma surgen desde el recorrido, el mapeo y el reconocimiento, donde el espacio no se impone, sino que se revela en relación con quienes lo habitan. Entendemos el territorio como un cuerpo vivo y el hacer como un ejercicio de cocreación situada.

Crédito de la imagen: Cotero, cortesía Fundación Organizmo.

En el proceso reciente el estudio se centró en la soberanía de la materia prima, lo cual les llevó a preguntarse lo siguiente: ¿de dónde vienen los materiales que empleamos? ¿En qué condiciones crecen? ¿Qué ecosistemas los sostienen? A partir de estos interrogantes, desarrollan mapeos territoriales que ayudan a identificar zonas de protección, al igual que viveros de propagación como estrategia de cuidado y continuidad.

Lea la nota completa AQUÍ.

7. Catherine Jessurum

Catherine Jessurum, arquitecta egresada de la Universidad de los Andes, tiene una trayectoria de quince años en el sector. Comenzó su carrera fundando su propia firma, Estudio Paralelo, en 2011, y posteriormente, en 2015, cofundó Gres, una marca de objetos para el hogar enfocada en la experimentación de materiales y técnicas.

Crédito de la imagen: Mónica Barreneche, cortesía DEB.

Desde 2018, de vuelta en su natal Barranquilla (Atlántico), se asoció con el arquitecto Francisco Ricardo para liderar juntos DEB, un estudio multidisciplinario que abarca desde proyectos de interiorismo hasta urbanismo.

Crédito de la imagen: Alejandro Arango, cortesía DEB.

La experimentación con materiales y texturas es una característica recurrente en sus proyectos. Buscan que los espacios generen una conexión emocional profunda con quien lo habita y estos elementos son esenciales para lograrlo.

Crédito de la imagen: Alejandro Arango, cortesía DEB.

El año pasado los invitaron a participar en Design House Bogotá, una oportunidad que asumieron como lugar de exploración tanto en la materialidad como en lo espacial. Les asignaron el comedor, y a partir de ahí decidieroon trabajar con la cerámica como material principal, con el fin de replantear tanto el rol tradicional de este espacio como el uso convencional de dicho material.

Lea la nota completa AQUÍ.

8. Jotaele Arquitectura

Obsesión por explorar el color. Así describen su trabajo las arquitectas manizaleñas Jimena Londoño y Laura Escobar, de Jotaele Arquitectura. Con más de 23 años de experiencia, su labor se centra en componer espacios que reflejen la personalidad de sus habitantes por medio de un cuidadoso ejercicio arquitectónico basado en los detalles.

Crédito de la foto: Pablo Merchán, cortesía Jotaele Arquitectura.

En sus proyectos, hay dos elementos que aparecen de manera recurrente y que definen la forma de trabajar: una profunda pasión y respeto por los oficios, y cierta obsesión por explorar a través del color.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche, cortesía Jotaele Arquitectura.

En su proyectos más recientes, la exploración se ha concentrado en desafiar los materiales en su expresión más propia y natural. Les interesa observar cómo se comporta cada material en cuanto a espesores, brillos, opacidades y porosidad, y cómo esas cualidades pueden dialogar entre sí para construir nuevas experiencias espaciales.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche, cortesía Jotaele Arquitectura.

Lea la nota completa AQUÍ.

9. Clara Arango

La actividad profesional de Clara Arango se ha centrado en proyectos de arquitectura residencial, comercial y pública. Nacida en Medellín, es egresada de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en Arquitectura de la Edificación por el Politécnico de Milán (Italia), con doble titulación en Proyectos Iniciadores en Contextos Interdisciplinarios; además, ha participado en instalaciones museográficas y ha combinado su trabajo con la docencia. Actualmente, reside en Nueva York, donde se desempeña como socia del estudio Atelier García.

Crédito de la foto: Oliver Ehmig, cortesía Clara Arango.

Arango cree que las geometrías puras contienen una sabiduría especial, como una profunda contundencia y serenidad, y esto se hace especialmente evidente cuando se traducen en volúmenes construidos, en el acto de trazarlas y, sobre todo, en el momento de materializarlas en obra.

Crédito de la foto: Mateo Soto, cortesía Clara Arango.

En su proyecto más reciente exploran principalmente dos cosas. Por un lado, les interesaba construir un espacio que hiciera evidente la inserción de la luz tropical dentro de un volumen de geometría pura, y por el otro, buscan configurar espacios capaces de acoger tanto el encuentro colectivo como el recogimiento personal dentro del ámbito público.

Crédito de la foto: Mateo Soto, cortesía Clara Arango.

Lea la nota completa AQUÍ.

10. ALcuadrado Arquitectos

El objetivo de ALcuadrado Arquitectos, firma con sede en Cali (Valle del Cauca), es muy claro: contar historias a través del espacio que permitan tener como protagonistas a las personas que lo habitan. Desde 2017, Luisa Aponte, Laura Núñez y Luisa Arango han trabajado en sectores tan diversos como espacio público, paisajismo, urbanismo y arquitectura efímera, siempre buscando generar identidad, pertenencia y conexión emocional.

Crédito de la imagen: Mauricio Carvajal, cortesía ALcuadrado Arquitectos.

Desde el BioParque Museo Vivo hasta el Bulevar del Oriente, y desde los pabellones del Festival Petronio Álvarez hasta el parque Pacífico, hay una pregunta que atraviesa todo lo que la firma hacen: ¿para quién es este espacio y qué historia tiene el derecho de contar? Esa es, en el fondo, nuestra característica más recurrente.

Crédito de la imagen: Mauricio Carvajal, cortesía ALcuadrado Arquitectos.

No es un lenguaje formal único lo que une su obra, sino una actitud: la convicción de que la arquitectura y el paisaje son instrumentos mediante los cuales las comunidades se reconocen en el territorio que habitan.

Crédito de la imagen: Mauricio Carvajal, cortesía ALcuadrado Arquitectos.

Su proyecto más importante es el Bulevar del Oriente, hoy un hito urbano en la ciudad de Cali. Nació donde alguna vez transitó el caño Cauquita: un lugar marcado por conflictos ambientales y violencias sociales, una frontera invisible que separaba los barrios Alfonso Bonilla Aragón y Marroquín II.

Lea la nota completa AQUÍ.

11. Mónica Franco

La arquitecta Mónica Franco ha construido una práctica que entiende la arquitectura como una experiencia integral. En este artículo, su mirada revela cómo la identidad en la arquitectura colombiana se construye a partir del diálogo con el entorno y la sensibilidad por el habitar.

Crédito de imagen: Cortesía MF Arquitectos by Mónica Franco.

En sus proyectos hay una búsqueda constante por trabajar la arquitectura desde la claridad geométrica y la fuerza de los volúmenes, pero siempre equilibrada con la creación de atmósferas serenas.

Crédito de imagen: Cortesía MF Arquitectos by Mónica Franco.

Franco le interesa que la arquitectura tenga presencia, que los volúmenes se perciban con carácter, pero que al mismo tiempo los espacios se sientan tranquilos y habitables. También es recurrente en sus obras la relación profunda entre interior y exterior. Trabaja en una región donde la naturaleza es protagonista, por lo que procura que los ambientes se abran al paisaje, a la vegetación y a la luz natural.

Crédito de imagen: Cortesía MF Arquitectos by Mónica Franco.

Además, en sus proyectos recientes ha estado explorando con mayor profundidad la idea de una experiencia integral, en la que la arquitectura, el interiorismo y el mobiliario dialogan desde el inicio del proceso. Esta búsqueda también ha llevado a fortalecer una línea de trabajo que desarrollan desde Mónica Franco Home Decor, donde diseñan piezas y ambientes que complementan la arquitectura y ayudan a construir una narrativa espacial coherente.

Lea la nota completa AQUÍ.

12. Ana Elvira Vélez

Ana Elvira Vélez es una arquitecta antioqueña egresada del Architectural Association School of Architecture, en Londres (Inglaterra). Durante los últimos 34 años, su firma Ana Elvira Vélez Arquitecta se ha enfocado en la realización de proyectos de vivienda —colectiva y unifamiliar—, así como en desarrollos de equipamientos y espacios públicos. Su obra construye un hilo conductor que une la reflexión sobre el lugar y los hábitos con las formas arquitectónicas propias del trópico.

Crédito de la imagen: Cortesía Arquine.

Más que una característica tangible, lo que se repite en su trabajo es la manera en la que concibe los proyectos, esto es, una línea de pensamiento con la que busca construir una idea de lugar en función de la arquitectura. Esto va desde el entendimiento del encargo que se le hace hasta su reformulación a partir de una lectura de los hábitos, las costumbres y los deseos del cliente.

Crédito de la imagen: Isaac Ramírez Marín, cortesía Ana Elvira Vélez.

Desde hace un tiempo ha tenido una obsesión por las ventanas y he explorado con ellas en sus proyectos. Cree que estas también tienen que ver con la identidad local de la arquitectura, pues no es lo mismo una ventana árabe que una en un país nórdico. Estas se encargan de concatenar el adentro con el afuera.

Lea la nota completa AQUÍ.

13. Diana Wiesner

Diana Wiesner lleva más de 25 años diseñando desde el territorio y los sistemas vivos. Su trabajo en Diana Wiesner Arquitectura y Paisaje es una invitación a dialogar y vincularse con el entorno por medio de proyectos de ecología urbana, arquitectura del paisaje, gestión socioecológica y procesos pedagógicos que integran la sostenibilidad y la biodiversidad.

Crédito de la imagen: Cortesía Diana Wiesner.

Sus proyectos parten de entender el paisaje como una acumulación de historias sedimentadas y cambiantes, como la piel viva del territorio. Diseñan sistemas en relación —hidrológicos, ecológicos y sociales— que se entrelazan en un lugar, buscando revelar su poética y su valor oculto.

Además, trabajan desde los sistemas vivos, estableciendo diálogos contrastantes entre formas orgánicas y geometrías ortogonales, comprendiendo la ciudad como un ecosistema en constante transformación.

Crédito de la imagen: Miguel Galeano «El Monoceja», cortesía Diana Wiesner.

En su trabajo reciente no hablan únicamente de proyectos arquitectónicos, sino de procesos de vida. Desde hace unos dieciocho años, por intermedio de la Fundación Cerros, han explorado cómo cultivar una relación más profunda entre las personas y el territorio que habitan.

Crédito de la imagen: Miguel Galeano «El Monoceja», cortesía Diana Wiesner.

Lea la nota completa AQUÍ.

14. Jessica Naimark

El trabajo de Jessica Naimark, diseñadora gráfica del Massachusetts College of Art en Boston, se sitúa en un punto de convergencia entre la estrategia de marca, la dirección creativa y el desarrollo de producto de Jamar. En esta compañía colombiana, Jessica lidera la creación de colecciones desde su origen —incluyendo diseño de mobiliario, narrativa y naming— hasta su materialización en espacios físicos y digitales, así como en la construcción del contenido que articula todo el sistema.

Su trabajo se caracteriza por la construcción de sistemas coherentes, más que por un gesto formal específico. Siempre parte de un concepto claro, que luego se traduce de manera consecuente en todos los elementos del proyecto. Se enfoca en que exista una relación directa entre la idea, el lenguaje formal y la experiencia final.

Crédito de la imagen: Jossie Esteban Rojano, cortesía Jamar.

Su interés actual está centrado en expandir su práctica hacia el diseño de producto y espacios. Después de muchos años enfocada en estrategia de marca, hoy está involucrada directamente en el desarrollo de colecciones; por ese motivo, participo en el diseño del mueble, la conceptualización, el naming y la construcción del universo que rodea cada propuesta.

Crédito de la imagen: Cortesía Jamar.

A partir de ahí, el foco se traslada hacia el espacio: cómo ese producto vive, cómo se presenta y cómo se construye una atmósfera coherente a su alrededor.

Lea la nota completa AQUÍ.

15. Laura Panebianco

Con quince años de experiencia, la diseñadora colombiana Laura Panebianco se ha hecho un lugar en el mundo del interiorismo en Ciudad de México —aunque ha trabajado en varias partes del mundo—. ¿Cómo lo ha conseguido? Con una propuesta enfocada en el detalle, el material y el confort.

Crédito de la imagen: María José Durán, cortesía Studio Panebianco.

Para ella, todos los procesos en los que esas palabras se entretejen buscan lograr un resultado mayor: el arte. Quizás sea esa obsesión la que potencia su estilo, además de su robusta formación y experiencia en diferentes instituciones de Estados Unidos e Italia, antes de fundar en 2016 su firma: Studio Panebianco.

Crédito de la imagen: Lorena Darquea, cortesía Studio Panebianco.

A la firma le interesa el diálogo entre materialidades suaves y rígidas: la transición de un piso a un tapete, de una silla de madera a un sofá de lino, de una mesa de mármol a un jarrón de cerámica. También cuidan la luz artificial con precisión, siempre en la temperatura adecuada para enriquecer la atmósfera.

Crédito de la imagen: Lorena Darquea, cortesía Studio Panebianco.

Uno de sus proyectos fue reconstruir un apartamento en Acapulco (México), que quedó destruido tras el paso del huracán Otis, en el 2023. Los clientes decidieron asumir el riesgo de reconstruirlo sabiendo que esta es una zona de huracanes, de modo que el reto fue adaptarlo de la mejor forma posible para que resista las inclemencias del clima.

Lea la nota completa AQUÍ.

16. Manuela Eblé

Los proyectos de Manuela Eblé, de MEC Arquitectura, surgen del lugar a través de materiales locales y técnicas que integran el entorno, su origen, la memoria y la sostenibilidad, para proyectar una arquitectura hacia el presente. Con más de quince años de experiencia, sus obras muestran que cada contexto plantea desafíos únicos que requieren respuestas con sensibilidad social y ambiental.

Crédito de la foto: Manuela Eblé Cárdenas.

Hay una búsqueda recurrente por hacer que cada proyecto surja del lugar, de sus condiciones específicas y de sus necesidades reales, más que de una idea formal impuesta de antemano. A Eble le interesa que la arquitectura se construya desde una lectura atenta del contexto: del clima, la escala, las relaciones existentes y las dinámicas propias de cada sitio.

Crédito de la foto: Manuela Eblé Cárdenas.

En su proyecto más reciente hubo un interés muy claro por trabajar a partir del lugar y de sus relaciones. Más que pensar el edificio como un objeto aislado, la búsqueda estuvo en comprender cómo se emplaza, cómo dialoga con su contexto inmediato y cómo puede construir una relación más precisa con la ciudad, con el clima y con la materialidad propia del entorno.

Lea la nota completa AQUÍ.

17. María Adelaida Herrera

En los ojos de la arquitecta María Adelaida Herrera, directora creativa de la firma Crearq, diseñar un espacio interior es un proceso que trasciende lo técnico, pues sus intereses están en preguntas más profundas: ¿cuál es su verdadero espíritu? (no el que se le quiere imponer). ¿Cómo se va a relacionar con las personas que lo habiten, desde el cuerpo y la memoria? De ahí que sus referentes vengan de otros campos de las artes, como el cine y la literatura.

Crédito de la imagen: Juan Felipe Rubio, cortesía Crearq.

Para esta egresada de la Universidad Javeriana, con máster en Interior Design de SPD Milán, y su socio, Miguel León Borda, “cada proyecto es una pieza autoral: un escenario donde convergen el diseño, la narrativa, la función y la emoción para generar experiencias que trascienden el tiempo y el lugar”.

Crédito de la imagen: Juan Felipe Rubio, cortesía Crearq.

Herrera trabaja desde la necesidad de encontrar sentido. Antes de pensar en materiales, en formas o en decisiones espaciales, construye un concepto que le pertenece solamente a ese proyecto. No es una idea general, es una estructura de pensamiento que nace de entender qué hace único a ese lugar, a ese encargo, a ese contexto.

Crédito de la imagen: Juan Felipe Rubio, cortesía Crearq.

En su reciente obra, explora una idea muy concreta: cómo diseñar desde el espíritu real de un lugar (República Dominicana) y no desde una imagen preconcebida. Trabajó a partir del genius loci (espíritu del lugar). Un territorio que pasó de ser un pueblo aislado de pescadores a una comunidad abierta y diversa.

Lea la nota completa AQUÍ.

18. María Arango

Singapur ha formado la carrera de la arquitecta María Arango. Con más de 27 años de experiencia y luego de un fructífero paso por la reconocida firma ONG&ONG, esta ibaguereña fundó junto con su esposo, el también arquitecto Diego Molina, su propio estudio, ArMo Design Studio, especializado en arquitectura, interiorismo y diseño espacial.

Crédito de la imagen: Studio Periphery, cortesía ArMo Design Studio.

En nuestros proyectos hay una preocupación constante por la espacialidad y por la manera en que esta se relaciona con su contexto. Nos interesa que cada obra responda en forma específica al lugar, a sus condiciones, a su escala y a quienes la van a habitar. Más que partir de una intención formal preconcebida, buscamos que la propuesta surja de esa relación entre espacio, uso y entorno.

Crédito de la imagen: Studio Periphery, cortesía ArMo Design Studio.

En nuestro proyecto más reciente exploramos cómo integrar técnicas vernáculas de la región de nuestra clienta dentro de una arquitectura contemporánea, de un modo equilibrado y natural. Queríamos que esas tradiciones estuvieran presentes no como un recurso decorativo, sino como parte esencial de la identidad del proyecto.

Lea la nota completa AQUÍ.

19. Marta Gallo

Marta Gallo es arquitecta y empresaria, con 30 años de experiencia. Es socia fundadora de AEI Spaces, una compañía con presencia e impacto en Colombia, Panamá, México, Ecuador y Estados Unidos, que se dedica al diseño y la construcción de obras de arquitectura de múltiples escalas y usos. Su ejercicio profesional se ha centrado en proyectos y procesos con los que buscan generar iniciativas de construcción sostenible y responsabilidad social.

Crédito de la imagen: Cortesía AEI SPACE.

Más que una característica formal o material, lo que define sus proyectos es una intención humana: diseñar lugares que transformen la vida de las personas. Entienden la arquitectura desde la experiencia, no desde el objeto.

Crédito de la imagen: Cortesía AEI SPACE.

Además, buscamos un equilibrio entre eficiencia y emoción, creando espacios abiertos, luminosos y honestos, donde cada elemento tenga un propósito claro y contribuya al bienestar, la interacción y la construcción de comunidad.

Crédito de la imagen: Cortesía AEI SPACE.

En su obra más recientes se enfocan en integrar sostenibilidad, tecnología y bienestar de manera real. Les interesa diseñar espacios que respondan a nuevas formas de trabajar y vivir, entendiendo que la arquitectura hoy articula sistemas completos: desde el entorno y el paisaje hasta la comunidad. También exploran modelos de trabajo más colaborativos y eficientes, donde el lugar impulse la innovación y el sentido colectivo.

Lea la nota completa AQUÍ.

20. StudioSUR

Con más de dos décadas de experiencia, Liliana Gutiérrez y Andrea Sánchez, de StudioSUR, han construido una práctica que trasciende lo formal de la arquitectura interior para centrarse en lo esencial: cómo se perciben los espacios.

Crédito de la imagen: Diego Rojas, cortesía StudioSur.

Sus proyectos no se definen por una forma, sino por una intención: diseñar espacios que se sientan bien. En StudioSUR entienden el diseño como una herramienta de bienestar, razón por la cual comienzan escuchando a las personas, a la cultura, al lugar. La luz natural, los materiales honestos, la flexibilidad y la naturaleza aparecen constantemente.

Crédito de la imagen: Diego Rojas, cortesía StudioSur.

Hoy están explorando una pregunta clave: ¿cómo diseñar espacios que cuiden? Desde su marco Humano+, integramos pensamiento creativo, diseño basado en evidencia y centrado en las personas para crear entornos que no solo funcionan, sino que regulan, inspiran y acompañan.

Lea la nota completa AQUÍ.